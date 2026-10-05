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Иран уже в Британии? Пентагон вывел все бомбардировщики B-1 с авиабазы RAF Fairford

01:15 05.10.2026 Пн
3 мин
aimg Эдуард Ткач
Иран уже в Британии? Пентагон вывел все бомбардировщики B-1 с авиабазы RAF Fairford Фото: бомбардировщик B-1 (www.af.mil)
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США вывели все свои бомбардировщики B-1 с британской авиабазы RAF Fairford. Решение было принято из-за опасений, что могут быть террористические заговоры против объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, решение говорит об изменении позиции США, которые использовали военную базу к северо-западу от Лондона в качестве центра для нанесения ударов бомбардировщиками по Ирану. До того, как самолеты вывели в США, на базе было около дюжины (12 единиц) бомбардировщиков B-1.

"Хотя соображения оперативной безопасности не позволяли нам подтверждать перемещение наших средств и сил в режиме реального времени, мы можем подтвердить, что все американские бомбардировщики, дислоцированные на авиабазе RAF Fairford, были возвращены на свои базы в Соединенных Штатах", - заявили в Пентагоне, добавив, что самолеты остаются готовыми к нанесению ударов с территории США.

Это решение последовало за арестом шести подозреваемых в связи с предполагаемой атакой на базу, которую, по словам официальных лиц США и Великобритании, удалось предотвратить в прошлое воскресенье.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм заявил, что есть "серьезные основания полагать", что Иран сыграл определенную роль в этом инциденте. Ситуация оставалась окутанной тайной после того, как британские власти отпустили подозреваемых под залог, продолжив расследование.

По данным WSJ, чиновники США знали о связанном с Ираном заговоре с целью нападения на бомбардировщики и убийства персонала на базе. Американский чиновник рассказал, что одно из подразделений КСИР завербовало граждан Британии, чтобы осуществить этот заговор. Он включил в себя несколько этапов, включая отвлекающий маневр в близлежащем районе.

Тем временем власти Британии до сих пор пытаются выяснить, что произошло, и некоторые британские чиновники ставят под сомнение уровень сложности запланированного нападения.

Президент США Дональд ранее заявил, что вышеупомянутые арестованные мужчины намеревались нанести серьезный ущерб базе и находились под следствием. Он также подверг решение Британии освободить подозреваемых под залог, заявив, что он бы их не отпустил.

Накал между США и Ираном

Напомним, что в сентябре в Нью-Йорке состоялась Генеральная ассамблея ООН, в рамках которой Иран предложил США мирный план и попытку выйти на диалог. Однако президент США Дональд Трамп отверг этот план, а своему окружению сказал, что ждет возобновления бомбардировок после выборов в Конгрес.

Также мы писали, что госсекретарь США Марко Рубио приказал, чтобы делегация Ирана, прибывшая на Генассамблею, покинула территорию США. Это случилось после того, как переговоры между сторонами зашли в тупик.

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