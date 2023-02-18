Иран атаковал "Шахедом" израильский танкер в Персидском заливе

Как минимум одно израильское судно подверглось нападению в Аравийском море в прошлую пятницу, 10 февраля. Атака была осуществлена Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Британская компания в сфере морской безопасности Ambrey Intelligence заявила, что нападению беспилотных летательных аппаратов в Аравийском море подверглись сразу три судна. В компании предполагают, что за атакой стоит Тегеран.

Удар беспилотником по израильскому судну был осуществлен подразделением Корпуса стражей Исламской революции.

По данным СМИ, КСИР запустил дроны "Шахед" по израильскому танкеру Campo Square, принадлежащему бизнесмену Эялю Оферу, в Персидском заливе. Источники в Пентагоне и других оборонных ведомствах подтвердили эту информацию.

Помимо военных источников на Ближнем Востоке, ВС США заявили, что, по их мнению, во время атаки в прошлую пятницу использовался беспилотник "Шахед". Эти дроны используются российскими военными для атак в Украине.

Иран отрицает свою ответственность за нападение на танкер.

По данным источников, в том же районе были атакованы танкеры Pacific Zicron и Mercer Street.

Саудовское новостное агентство сообщило, что аналогичное нападение было совершено на судно, принадлежащее Объединенным Арабским Эмиратам, в том же районе.

Напомним, в ноябре Израиль обвинил Иран в нападении на танкер Pacific Zircon под либерийским флагом, которым управляет подконтрольная Израилю компания Eastern Pacific Shipping. Компания заявила, что были незначительные повреждения корпуса, но не было утечки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.