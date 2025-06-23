Иран атакует в ответ: что происходит на Ближнем Востоке на фоне ударов по базам США

Иран 23 июня нанес ракетные удары по американским военным базам в Катаре и Ираке в ответ на вчерашние атаки США. На фоне эскалации страны Ближнего Востока закрывают свое воздушное пространство, а в Белом доме собрались на совещание в Ситуационной комнате.

Детальнее о ситуации на Ближнем Востоке на фоне атак Ирана – в материале РБК-Украина .

Иран атаковал военные базы США

В понедельник Иран официально заявил о начале операции "Башарат аль-Фатх" ("Благословение победы"), атаковав американские военные базы в Катаре и Ираке в ответ на бомбардировку США иранских ядерных объектов 22 июня.

Свои действия Тегеран назвал "мощным и успешным ответом на агрессию США".

Основной целью стала авиабаза Аль-Удейд в Катаре, где размещены силы США, и которая является штаб-квартирой Центрального командования США (CENTCOM). При этом взрывы были слышны в столице Катара, Дохе.

В Ираке под ударом оказалась американская авиабаза Айн-аль-Асад.

Как сообщает СNN со ссылкой на американского чиновника, Иран атаковал авиабазу США в Катаре баллистическими ракетами малой и средней дальности. Было использовано около 10 ракет.

Информации о жертвах и пострадавших нет. К тому же в Министерстве иностранных дел Катару сообщили, что база Аль-Удейд была заранее эвакуирована с учетом напряженности в регионе.

Закрытое небо и отмена рейсов

На фоне ударов Ирана по базам США на Ближнем Востоке над Катаром и Бахрейном было закрыто воздушное пространство, авиакомпании еще ряда стран заявили о прекращении авиационных рейсов.

О приостановке рейсов объявили авиалинии Кувейта (Kuwait Airways). В Египте EgyptAir приостановила все рейсы из Каира в страны Персидского залива из-за безопасности в регионе. Также воздушное пространство закрыли ОАЭ.

По данным компании авиационной аналитике Cirium, по меньшей мере 26 коммерческих рейсов, следовавших в Дубай или Доху, были перенаправлены из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке 23 июня.

Катар и страны Ближнего Востока осудили атаку Ирана

Представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари назвал атаку на базу Аль-Удейд "нарушением суверенитета и воздушного пространства Катара, а также устава ООН".

"Мы, в Государстве Катар, оставляем за собой право ответить способом, соответствующим характеру и масштабу этой дерзкой агрессии, согласно международному праву", – подчеркнул он.

Представитель министерства обороны Катара сообщил, что системы противовоздушной обороны перехватили иранский ракетный удар по авиабазе США в стране.

В то же время, по данным СМИ, Тегеран заранее предупредил катарскую сторону об атаке. В Иране назвали это "символическим ударом", призванным дать возможность всем сторонам избежать масштабной эскалации.

Другие страны Ближнего Востока также выступили с осуждением действий Ирана:

Египет назвал нападение "нарушением суверенитета Катара, угрозой его территориальной целостности и нарушением международного права и Устава ООН".

назвал нападение "нарушением суверенитета Катара, угрозой его территориальной целостности и нарушением международного права и Устава ООН". Саудовская Аравия заявила, что нападение было нарушением "принципов добрососедства и абсолютно неприемлемым актом, который не может быть оправдан ни при каких обстоятельствах".

заявила, что нападение было нарушением "принципов добрососедства и абсолютно неприемлемым актом, который не может быть оправдан ни при каких обстоятельствах". Иордания назвала атаку "агрессией, начатой ​​Ираном против братского государства Катар".

назвала атаку "агрессией, начатой ​​Ираном против братского государства Катар". Бахрейн заявил, что подтверждает свою полную поддержку и солидарность с Катаром, "что отражает тесные узы братства и родственных связей между ними".

заявил, что подтверждает свою полную поддержку и солидарность с Катаром, "что отражает тесные узы братства и родственных связей между ними". Оман осудил региональную эскалацию, которую, по их словам, спровоцировал Израиль, и которая включает недавнюю атаку Ирана.

Как реагирует США на удары Ирана

Как заявил в комментарии CNN чиновник Белого дома, США готовились к вероятности того, что Иран может нацелиться на американские объекты после ударов по ядерной инфраструктуре в Фордо, Натанзе и Исфахане.

США переместили некоторые самолеты из базы Аль-Удейд на фоне конфликта между Израилем и Ираном еще на прошлой неделе. А сегодня американское посольство в Катаре направило электронное письмо гражданам США в стране, в котором рекомендовало им оставаться дома до дальнейшего уведомления.

После сообщений о запуске Ираном ракет по базе США в Катаре старшие помощники по национальной безопасности собрались на совещание в Ситуационной комнате Белого дома.

Чиновники Белого дома следили за телевизионными мониторами, пока кабельные каналы сообщали об иранских атаках, и, похоже, восприняли эту новость спокойно, пишет Reuters.

Агентство отмечает, что Иран начал атаку примерно в то же время, когда президент Дональд Трамп должен был встретиться со своей командой относительно бомбардировок США иранских ядерных объектов. Никакой дополнительной информации об этой встрече пока нет.

Детальнее о том, как была совершена атака США на Иран и что известно об этой операции, – читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались публикации CNN, Reuters, Axios.