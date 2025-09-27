Иран активизировал строительство нового подземного ядерного объекта, - WP

Согласно спутниковым снимкам, Тегеран не прекратил свою работу над ядерной программой, а, вероятно, осторожно восстанавливает ее, одновременно укрепляя ключевые объекты для защиты от будущих авиаударов.

Как пишет WP, работы ведутся на участке, известном как Кух-е Коланг Газ Ла, или гора Кирка, где с 2020 года иранские инженеры прокладывают туннель глубоко в горный хребет Загрос. Это место находится примерно в миле к югу от ядерного комплекса в Натанзе, который стал целью бомбардировок США 22 июня.

Международные ядерные инспекторы никогда не были тут, а гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Тегеран ранее в этом году отверг все его вопросы об этом объекте.

Аналитики оценивают, что подземные залы в горе Кирка могут быть расположены на глубине 80-100 метров, что делает их еще более защищенными, чем объект в Фордо.

В 2020 году, когда Иран объявил о планах по строительству объекта, страна заявляла, что на нем разместится производственный завод по сборке центрифуг - быстро вращающихся машин для обогащения урана.

Однако размеры и глубина туннелей на объекте вызвали у аналитиков подозрение, что они предназначены для других целей:

либо как тайный объект по обогащению урана;

либо как безопасное хранилище иранских запасов урана, близкого к оружейному.

В то же время аналитики говорят, что строительство под горой и на ее вершине не означает, что Тегеран стремительно спешит восстановить свою пошатнувшуюся ядерную программу и стремиться создать ядерную бомбу.

"Администрация продолжит следить за любыми попытками Ирана возобновить свою ядерную программу. Как заявил президентом Трамп, он никогда не позволит Ирану получить ядерное оружие", - сказал представитель Белого дома на условиях анонимности.

Согласно отчетам МАГАТЭ, до израильских ударов 13 июня, Иран накопил почти 900 фунтов урана, обогащенного до 60%, что совсем немного меньше 90%, необходимых для создания ядерного оружия.

Как пишет WP, судьба и местонахождение этого запаса неясны, что вызывает опасения, что со временем Иран может использовать его для тайного накопления компонентов для ядерного устройства.