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В Іраку застрелили двох журналістів

Новини » Надзвичайні події     13.01.2020 - 13:16
В Іраку застрелили двох журналістів
Фото: Ахмед Абдула Самада і Сафаа Галі (dijlah tv)

Оператор отримав три кульові поранення у груди

Кореспондента телеканалу Dilja Ахмеда Абдула Самада і оператора Сафаа Галі застрелили в Іраку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DailyMail.

Як наголошується, невідомі відкрили вогонь по авто журналістів. На веб-сайті Dilja TV оприлюднили відеозапис з місця вбивства. На кадрах видно, що Самад отримав вогнепальне поранення голови, на дверцятах автомобіля - сліди від куль. Оператор отримав три кульові поранення в груди.

Посольство США в Багдаді опублікувало в Twitter заяву, де назвало вбивство журналістів "жалюгідним і боягузливим".

"Тривалі вбивства, викрадення людей, переслідування та залякування з боку збройних угруповань представників преси, активістів соціальних мереж і прихильників реформ в Іраку не можуть залишатися безкарними", - йдеться в сообщании.

Нагадаємо, в неділю, 12 січня, в Іраку обстріляли ракетами з установки "Катюша" військову авіабазу, де розміщуються американські військові.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці США знали про майбутню атаку на американську авіабазу Аль-Асад в Іраку. Так, більшість військ вилетіли з бази, інші ховалися в бункерах за два з половиною години до початку ракетного удару.

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