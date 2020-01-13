В Іраку застрелили двох журналістів

Фото: Ахмед Абдула Самада і Сафаа Галі (dijlah tv)

Оператор отримав три кульові поранення у груди

Кореспондента телеканалу Dilja Ахмеда Абдула Самада і оператора Сафаа Галі застрелили в Іраку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DailyMail.

Як наголошується, невідомі відкрили вогонь по авто журналістів. На веб-сайті Dilja TV оприлюднили відеозапис з місця вбивства. На кадрах видно, що Самад отримав вогнепальне поранення голови, на дверцятах автомобіля - сліди від куль. Оператор отримав три кульові поранення в груди.

Посольство США в Багдаді опублікувало в Twitter заяву, де назвало вбивство журналістів "жалюгідним і боягузливим".

"Тривалі вбивства, викрадення людей, переслідування та залякування з боку збройних угруповань представників преси, активістів соціальних мереж і прихильників реформ в Іраку не можуть залишатися безкарними", - йдеться в сообщании.

Нагадаємо, в неділю, 12 січня, в Іраку обстріляли ракетами з установки "Катюша" військову авіабазу, де розміщуються американські військові.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці США знали про майбутню атаку на американську авіабазу Аль-Асад в Іраку. Так, більшість військ вилетіли з бази, інші ховалися в бункерах за два з половиною години до початку ракетного удару.