У Японії виявили нову мутацію COVID. Його завезли з Бразилії

Фото: тест на коронавірус (УНІАН)

У Японії виявили новий варіант коронавірусу у чотирьох осіб. Його завезли з Бразилії.

Про це повідомляє агентство Kyodo, посилаючись на владу країни.

Відзначається, що після мутації COVID-19 завезли в Японію чотири людини. Їх виявили в токійському аеропорту Ханеда 2 січня, заражені прилетіли з Бразилії.

У Національному інституті інфекційних захворювань підкреслюють, що поки що немає доказів більшої заразності нового штаму. Вченим також невідомо, чи викликає цей тип інфекції більш важку форму захворювання.

Глава інституту Такадзі Вакіта заявив, що ця мутація має схожість з більш заразними штамами коронавірусу, які поширюються у Великобританії і Бразилії.

Як писало РБК-Україна, Японія раніше анонсувала з 7 січня режим надзвичайної ситуації у Токіо і трьох сусідніх префектурах Сайтама, Тіба і Канагава. Таке рішення влада ухвалила у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, уряд Японії вирішив заборонити в'їзд у країну іноземців. Обмеження триватиме мінімум до 31 січня.

Крім того, в Японії виявили кілька випадків зараження новим штамом коронавірусу. Всі люди з цим штамом прибули з Великобританії.