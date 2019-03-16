В Іраку через витік хлору постраждали десятки людей

Витік стався на водоочисній станції в місті Ель-Кут

В Ираке на водоочистительной станции в городе Эль-Кут около 90 человек пострадали от удушья из-за утечки газообразного хлора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

По информации агентства, степень удушья у пострадавших преимущественно варьируется от легкой до средней.

Утечка произошла на водоочистительной станции в городе Эль-Кут в провинции Васит.

При этом пока неизвестно, произошла утечка газа в результате саботажа или аварии.

Ранее боевики группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) использовали газообразный хлор в своих террористических актах против мирных жителей и иракских сил.

Напомним, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад по итогам расследования обстоятельств газовой атаки в Думе, совершенной 7 апреля 2018 года. В частности, Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии пришла к выводу, что в ходе атаки в Думе в апреле 2018 года использовался хлор.

В мае 2018 года ОЗХО подтвердила использование хлора в сирийском городе Саракиб в начале февраля 2018 года.