В Іраку через витік хлору постраждали десятки людей

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Витік стався на водоочисній станції в місті Ель-Кут

В Іраку на водоочисній станції в місті Ель-Кут близько 90 людей постраждали від задухи через витік газоподібного хлору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

За інформацією агентства, ступінь задухи у постраждалих переважно варіюється від легкої до середньої.

Витік стався на водоочисній станції в місті Ель-Кут провінції Васіт.

При цьому поки невідомо, чи стався витік газу в результаті саботажу чи аварії.

Раніше бойовики угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) використовували газоподібний хлор у своїх терористичних актах проти мирних жителів і іракських сил.

Нагадаємо, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХО) опублікувала доповідь за підсумками розслідування обставин газової атаки в Думі, вчиненої 7 квітня 2018 року. Зокрема, Місія зі встановлення фактів застосування хімічної зброї в Сирії дійшла висновку, що в ході атаки в Думі в квітні 2018 року використовувався хлор.

У травні 2018 року ОЗХО підтвердила використання хлору в сирійському місті Саракіб на початку лютого 2018 року.