В Іраку схопили заступника аль-Багдаді

В іракському місті Кіркук зловили двоюрідного брата і заступника ліквідованого ватажка терористичного угрупування "Ісламська держава" Хамед Шакер Сабаа аль-Бадрі на прізвисько Ібн Халдун. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Ас-Сумария".

Ібн Халдун вважався "військовим еміром" в провінції Салах-ед-Дін і займався питаннями розвідки.

Як відзначає видання, він був одним з найбільш розшукуваних терористів після усунення аль-Багдаді. Экстримист переховувався на орендованій квартирі, де проживав за фальшивими документами під ім'ям Шаалян Обейд.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що турецькі служби безпеки затримали дружину аль-Багдаді.

Крім того, 6 листопада стало відомо, що в місті Азаз на півночі Сирії затримали сестру покійного лідера "Ісламської держави". Турецькі власті сподіваються отримати від неї інформацію про роботу ИГИЛ. Також допитують її чоловіка і невістку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати провели операцію, спрямовану проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Заяву про ліквідацію лідера зробив президент США Дональд Трамп. Пізніше стало відомо, що новим лідером ИГИЛ став Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайши.

Міністерство оборони США оприлюднило матеріали операції з ліквідації лідера ИГИЛ. Глава підконтрольного Пентагону Центрального командування генерал Кеннет Маккензі, розповідаючи подробиці, сказав, що штурм проводили за допомогою вертольотів.