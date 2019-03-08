В Іраку в результаті вибуху автомобіля загинули 2 людини

Ще 10 осіб отримали поранення

В результате взрыва заминированного автомобиля в северо-иракском городе Мосул погибли 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил местный врач, взрыв автомобиля, который произошел в пятницу, 8 марта, на севере Ирака, унес жизни двух людей - ребенка и военного. Еще по меньшей мере 10 человек получили ранения.

Кроме того, по данным источников, среди раненых пятеро военнослужащих.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ираке в результате взрыва автобуса с шиитскими паломниками погибли несколько человек. Ни одна из действующих в Ираке террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как писало РБК-Украина, в Ираке в результате детонации двух взрывных устройств погибли 4 правоохранителя, еще 11 получили ранения. Первое устройство взорвалось рядом с автобусом полицейского конвоя, который направлялся в город Ширкат, в результате чего погибли двое правоохранителей и 8 были ранены.

Добавим, в результате двух взрывов на территории католической церкви на острове Холо на юге Филиппин, погибли по меньшей мере 27 человек, еще 77 получили ранения. Среди жертв взрывов 20 гражданских и 7 правоохранителей. Одно взрывное устройство сработало во время утренней мессы, второе - чуть позже возле церкви.