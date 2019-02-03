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В Іраку вибухнув автобус з паломниками

Новини » Надзвичайні події    03.02.2019 - 23:58
В Іраку вибухнув автобус з паломниками
Ілюстративне фото (hispantv.com)

В результаті вибуху кілька людей загинули

В результаті вибуху автобуса з шиїтськими паломниками в Іраку загинули та отримали травми кілька людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alsumaria.

Як повідомляється, вибуховий пристрій було приведено в дію невідомими у місті Балад в провінції Салах-ед-Дін.

Зазначено, що жодна з діючих в Іраку терористичних угруповань не взяла на себе відповідальність за те, що трапилося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іраку в результаті детонації двох вибухових пристроїв загинули 4 правоохоронця, ще 11 отримали поранення.

Так, перше пристрій вибухнув поряд з автобусом поліцейського конвою, який прямував в місто Ширкат, в результаті чого загинули двоє правоохоронців і 8 були поранені.

РБК-Україна також писало, що в результаті двох вибухів на території католицької церкви на острові Холо на півдні Філіппін, загинули щонайменше 27 осіб, ще 77 отримали поранення. Серед жертв вибухів 20 цивільних і 7 правоохоронців.

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