В Іраку побоюються відродження ІДІЛ

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У іракської розвідки заявили про підготовлюваних масовій втечі бойовиків ІДІЛ

В Іраку заявили, що існує загроза масової втечі бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" з сирійських і іракських в'язниць, що призведе до відродження організації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Глава військової розвідки Іраку Саад аль-Алляк закликав світову спільноту посилити охорону ув'язнених бойовиків ІДІЛ. За його словами, масова втеча дозволить відродити діяльність організації, незважаючи на ліквідацію ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді.

"Світова спільнота має докласти величезні зусилля, щоб впоратися з цією проблемою, тому що злочинці можуть покинути в'язниці і повернутися в свої країни. Вони становлять велику небезпеку для Європи, Азії та північно-західної Африки", - заявив глава іракської розвідки.

Аль-Алляк повідомив, що з в'язниць планується масова втеча ув'язнених бойовиків. Він повідомив, що Ірак передав інформацію Туреччини про дев'яти терористів ІДІЛ, які є ключовими фігурантами фінансування діяльності організації.

Нагадаємо, в п'ятницю, 15 листопада, СБУ затримала одного з ключових бойовиків ІДІЛ. зокрема, був затриманий Аль Бару Шишани, який координував діяльністю терористичної організації.

Також повідомлялося, що в Афганістані здалися більш 240 бойовиків і прихильників терористичної організації ІДІЛ. Бойовики також віддали силовикам понад 60 одиниць зброї.