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В Іраку знову обстріляли базу з американськими військовими

Новини » Надзвичайні події     14.03.2020 - 16:58
В Іраку знову обстріляли базу з американськими військовими
Фото: ракетні установки (twitter.com / OIRSpox)

Постраждали 5 військових

В результаті ранкової ракетної атаки по іракській базі "Кемп Таджі", де базуються військовослужбовці очолюваної США коаліції, постраждали 5 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку речника коаліції Майлза Каггінса в Twitter.

За даними представника коаліції, близько 11 години ранку за місцевим часом по базі "Кемп Таджі" було випущено щонайменше 25 ракет калібру 107 мм. В результаті обстрілу було поранено 3 членів американської коаліції та 2 іракських військових.

В Іраку знову обстріляли базу з американськими військовими

Нагадаємо, вночі 11 березня в Іраку було обстріляно військову базу "Кемп Таджі", де дислокуються сили американської коаліції. Ракетна атака стала 22-ю за рахунком проти американських військових інтересів в країні з кінця жовтня. Цілей досягли понад 15 невеликих ракет. Три людини було вбито, в тому числі двоє американських військових, та 10 поранено.

Також РБК-Україна писало, що у відповідь на вбивство американських солдатів в Іраку було завдано авіаудари в районі Багдаду. За даними Пентагону, американські сили уразили 5 сховищ зі зброєю, що належали бойовикам Хезболли.

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