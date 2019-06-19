В Іраку завдали ракетні удари по кварталу світових нафтокомпаній

В Іраку завдали ракетні удари по майданчику, де розташовані штаб-квартири декількох великих світових нафтокомпаній, у тому числі американської ExxonMobil. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Повідомляється, що ракетні удари були завдані недалеко від іракського міста Басра. В результаті події постраждали щонайменше двоє іракських робітників. Ракети розірвалися на території бізнес - житлового центру Бурджезія, який знаходиться на захід від Басри.Там, за інформацією джерел Reuters в нафтовій галузі, працюють, зокрема, такі компанії, як Royal Dutch Shell PLC і італійська Eni SpA.

Як повідомляє видання, снаряди потрапили у тому числі в житлову зону. Постраждалих немає.

Нагадаємо, глава МЗС Ірану Мухамед аль-Хакім заявив, що Багдад готовий виступити посередником між Іраном і Сполученими Штатами Америки.

Як писало РБК-Україна радник командувача Корпусом вартових ісламської революції Мортеза Корбани погрожував Сполученим Штатам потопити їх авіаносці в Перській затоці у разі, якщо вони здійснять свою "першу помилку". Іран може потопити американські авіаносці використовуючи "всього дві ракети", які є їх новим секретною зброєю.