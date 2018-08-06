В Іраку громадян Франції та Німеччини засудили довічно за приєднання в ІД

Вирок може бути оскарженим

В Іраку громадянку Німеччини та громадянина Франції у понеділок, 6 серпня, засудили довічно за приєднання до терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД). Про це повідомляє Deutsche Welle.

Вирок оголосили 22-річній Надії Райнер Германн та 55-річному Лахсену Аммару Гуебоджу. Вирок може бути оскарженим.

Раніше Германн було призначено покарання за нелегальний в'їзд до Іраку у вигляді позбавлення волі терміном на рік.

Зазначається, що в Іраку за підозрою в участі у діяльності ІД були затримані сотні осіб, у тому числі десятки іноземців. Наразі відбуваються судові процеси над багатьма з них. При цьому близько 20 осіб з Німеччини, Азербайджану та Туреччини засудили до смертної кари.

Нагадаємо, 21 січня суд у столиці Іраку Багдаді засудив до страти громадянку Німеччини марокканського походження, яка причетна до діяльності "Ісламської держави". За інформацією суду, обвинувачена поїхала з Німеччини спочатку в Сирію, а потім в Ірак. При цьому вона привезла з собою двох доньок, яких одружила з членами "ІД".