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Кількість жертв протестів в Іраці зросла

Новини » Суспільство    27.10.2019 - 01:18
Кількість жертв протестів в Іраці зросла
Фото: протести в Іраку (twitter.com)

За два дні загинули 63 людини

За два дні протестів в Іраці унаслідок сутичок силовиків із демонстрантами загинули 63 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що поранення отримали всього 2 тисячі 592 людини, серед яких силовики.

За даними Іракської комісії з прав людини, протягом 26 жовтня шість людей загинули у столиці Багдаді й у місті Насірія на півдні країни.

Сотні демонстрантів намагалися прорвати кордони, встановлені силовиками в центрі Багдаду, на вході до так званої "зеленої зони" з підвищеними заходами безпеки, в якій розташовані урядові установи, іноземні посольства й міжнародні представництва. Силовики вдалися до подразливого газу, щоб зупинити натовп.

Демонстранти також влаштували наметовий табір на центральній площі Багдаду Тахрір, що стала центром протестів.

Як відомо, протести спалахнули 25 жовтня і продовжилися наступного дня як реакція на жорстоке придушення владою низки інших, не пов’язаних між собою спонтанних акцій протесту по всій країні впродовж попереднього місяця.

Раніше повідомлялося, що в Іраку у результаті п'ятничних заворушень під час протестів у Багдаді та інших провінціях загинули щонайменше 40 людей, ще близько 2 тис. осіб отримали поранення.

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