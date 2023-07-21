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Ирак выслал посла Швеции из-за запланированной акции по сожжению Корана в Стокгольме

Фото: Ирак выслал посла Швеции (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Правительство Ирака приказало послу Швеции в Багдаде покинуть страну в знак протеста из-за запланированной акции по сожжению Корана в Стокгольме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В заявлении правительства говорится, что Багдад также отозвал своего временного поверенного в делах в Швеции, а государственное информационное агентство Ирака сообщило, что власти приостановили действие разрешения на работу шведской компании Ericsson на территории Ирака.

В столице Ирака подожгли посольство Швеции

Накануне, шведские активисты получили разрешение от полиции на проведение акции с сожжением священной мусульманской книги Корана у посольства Ирака в Стокгольме.

Поэтому рано утром 20 июля сотни протестующих взяли штурмом посольство Швеции в Багдаде и подожгли его. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром заявил, что персонал посольства в безопасности. Он обвинил иракские власти в невыполнении своей обязанности в защите посольства.

Правительство Ирака решительно осудило нападение на посольство Швеции и заявило, что 20 человек были взяты под стражу.

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ШвецияИракБагдад