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Ірак відкликав ліцензію у консула і припинив прямі авіарейси в Білорусь

Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Іраку призупинила пряме авіасполучення з Білоруссю. Крім того, МЗС країни відкликав ліцензію у білоруського консула в Багдаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

"Ірак припинив прямі рейси з Білоруссю", - цитує агентство заяву прессекретаря іракського МЗС Ахмеда ас-Сахафа.

За його словами, міністерство також прийняло рішення тимчасово відкликати ліцензію на роботу у консула Білорусі в Багдаді. Представник МЗС підкреслив, що ці дії спрямовані на те, щоб уберегти громадян країни від торговців людьми, які займаються контрабандою біженців через білоруську територію до Польщі.

"Посольства Іраку в Москві і Варшаві координують зусилля з добровільного повернення тих, хто застряг на кордоні з Білоруссю", - додав Ахмед ас-Сахаф.

Нагадаємо, раніше МЗС Іраку закрив консульства Білорусі у Багдаді та Ербілі.

Зазначимо, напередодні Turkish Airlines прийняла рішення не пускати в літаки, що виконують рейси до Мінська, громадян Іраку, Сирії та Ємену.

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ІракБілорусьМіграційна криза