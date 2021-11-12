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Ірак закриває два почесних консульства Білорусі в країні

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П'ятниця 12 листопада 2021 15:54
Ірак закриває два почесних консульства Білорусі в країні Фото: Ірак закриває два почесних консульства Білорусі в країні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Іраку розпорядилося закрити Почесні консульства Білорусі. Вони знаходяться в Багдаді і Ербілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iraq Business News.

Таке рішення було прийнято у зв'язку з легкістю, з якою іракці отримують візи для поїздок до Білорусі, і триваючою кризою біженців на польсько-білоруському кордоні.

Крім того, уряд Іраку погодився виділити 300 млн динарів (понад 200 тисяч доларів) Міністерству закордонних справ з резерву надзвичайних ситуацій 2021 фінансового року для надання допомоги в добровільному поверненні Іракських громадян, які застрягли в Білорусі, Литві та Польщі.

Нагадаємо, Turkish Airlines прийняла рішення не пускати в літаки, що виконують рейси до Мінська, громадян Іраку, Сирії та Ємену. Виняток буде зроблено тільки для власників дипломатичних паспортів.

Крім того, ЄС готовий ввести санкції проти білоруської національної авіакомпанії "Бєлавіа". Зокрема, через міграційну кризу на європейських кордонах.

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