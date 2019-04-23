ІРА взяла відповідальність за вбивство журналістки у Північній Ірландії

Фото: Ліра МакКі (twitter.com damien_edgar7)

В "ІРА" вибачилися перед родиною й близькими вбитої журналістки

Організація "Ірландська республіканська армія" взяла на себе відповідальність за вбивство журналістки Ліри МакКі у північноірландському місті Лондондеррі минулого тижня. Про це йдеться у заяві "ІРА", яка була надіслана газеті The Irish News.

В "ІРА" вибачилися перед родиною й близькими вбитої журналістки.

"В ході нападу на ворогів, Ліра МакКі була трагічно вбита у той час коли вона стояла поруч з ворожими силами", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Лондондеррі напередодні річниці Великоднього повстання 1916 року спалахнули масові заворушення. В результаті стрілянини загинула журналістка Ліра Маккі. Поліція розглядає вбивство журналістки як терористичний акт.

Як писало РБК-Україна, в лютому у Лондондеррі біля будівлі суду стався вибух. Тоді інцидент обійшовся без постраждалих, але, за даними поліції, авто було заміновано.

Відзначимо, в останні місяці в розділеній на протестантську і католицьку громади провінції Ольстер підвищилася активність радикальних сил. Передбачається, що це може дестабілізувати обстановку в умовах невизначеності майбутнього прикордонного режиму між Північною Ірландією, яка виходить з ЄС разом з Британією, та Ірландією.