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ИРА взяла ответственность за убийство журналистки в Северной Ирландии

Новости » Происшествия    23.04.2019 - 22:01
ИРА взяла ответственность за убийство журналистки в Северной Ирландии
Фото: Лира Макки (twitter.com damien_edgar7)

В "ИРА" извинились перед семьей и близкими убитой журналистки

Организация "Ирландская республиканская армия" взяла на себя ответственность за убийство журналистки Лиры Макки в североирландском городе Лондондерри на прошлой неделе. Об этом говорится в заявлении "ИРА", которая была прислана газете The Irish News.

В "ИРА" извинились перед семьей и близкими убитой журналистки.

"В ходе нападения на врагов, Лира Макки была трагически убита в то время когда она стояла рядом с враждебными силами", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лондондерри накануне годовщины Пасхального восстания 1916 года вспыхнули массовые беспорядки. В результате стрельбы погибла журналистка Лира Макки. Полиция рассматривает убийство журналистки как террористический акт.

Как писало РБК-Украина, в феврале в Лондондерри возле здания суда произошел взрыв. Тогда инцидент обошелся без пострадавших, но, по данным полиции, автомобиль был заминирован.

Отметим, в последние месяцы в разделенной на протестантскую и католическую общины провинции Ольстер повысилась активность радикальных сил. Предполагается, что это может дестабилизировать обстановку в условиях неопределенности будущего пограничного режима между Северной Ирландией, которая выходит из ЕС вместе с Великобританией и Ирландией.

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