Размер первого взноса по программе "єОселя" для молодежи уменьшили: сколько нужно платить

В Украине снизили сумму первого взноса для молодежи по программе ипотечного кредитования "єОселя". Теперь, чтобы купить жилье, нужно уплатить первый взнос в размере 10% от его общей стоимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой "Дию" .

Украинская программа доступного ипотечного кредитования "єОселя" теперь предлагает молодым людям в возрасте до 26 лет уменьшенный первый взнос – 10% от стоимости жилья, вместо 20%, как это было раньше. Цель расширения функционала программы - облегчить приобретение жилья молодежи в Украине.

Что подать заявку через "Дию" нужно:

Откройте приложение "Дия"

Выделите раздел "Сервисы" и выберите "єОселя"

Заполните заявление, выберите банк и подпишите документ с помощью "Дия.Подписи"

Отметим, что программа предлагает кредиты под 3% или 7% годовых в зависимости от льготной категории. На сегодняшний день более 14 000 семей воспользовались программой "єОселя", получив кредиты на общую сумму более 22,6 млрд грн.