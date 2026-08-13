Ипотека без финансовой подушки: эксперт объяснил, когда кредит на жилье может быть рискованным

Перед оформлением ипотеки следует оценить не только размер ежемесячного платежа, но и свою финансовую подушку, будущие расходы на жилье и стабильность доходов. Особенно это важно, если человек планирует покупать квартиру в основном за счет кредитных средств.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак .

Главное:

Перед покупкой жилья стоит запас средств на ремонт и обустройство.

Ориентировочно на аренду или ипотеку следует тратить не более 30% ежемесячного дохода.

Льготная ипотека может быть целесообразна при стабильном доходе.

Следует учитывать не только кредитный платеж, но и налоги, ремонт, мебель и коммунальные услуги.

Перед покупкой следует убедиться, что доходов достаточно для выплаты кредита даже в будущем.

Ежемесячный платеж по ипотеке, примерно равен стоимости аренды, сам по себе еще не означает, что покупка квартиры будет более выгодной. Перед оформлением кредита следует учесть дополнительные расходы и собственную финансовую устойчивость.

По словам Тараса Козака, важно иметь деньги не только на первый взнос, но и на обустройство квартиры.

"Как минимум, чтобы вы могли обустроить квартиру так, как вам нравится, то есть чтобы через мебель, через ремонты не залезать в большие кредиты", – объяснил эксперт.

Он отметил, что ремонт и обустройство жилья могут потребовать значительных затрат. Если при покупке квартиры у человека не останется средств на эти нужды, это может создать дополнительную финансовую нагрузку.

Отдельно казак обратил внимание на соотношение дохода и расходов на жилье. По его оценке на аренду или ипотечный платеж желательно тратить примерно до 30% ежемесячного дохода.

В то же время эксперт подчеркнул, что в Украине есть программы льготной ипотеки для отдельных категорий граждан. При наличии права на такое кредитование ситуация может быть иной.

"Если вы имеете право на такую льготную ипотеку, то, конечно, шанс есть. Если вы работаете, если стабильная работа, то это плюс, особенно если хочется уже иметь свою квартиру и вы не планируете переезжать", – отметил он.

По словам Козака, коммерческая ипотека без льгот может быть значительно дороже из-за переплаты по процентам. Поэтому сравнивать нужно не только ежемесячный платеж, но и общую сумму, которую человек выплатит банку за весь период кредитования.

Перед покупкой жилья также следует учесть налоги, ремонт, мебель и прочие расходы. Коммунальные платежи, по словам эксперта, возникают и во время аренды, и во время собственности на жилье.

Отдельное внимание следует уделить финансовой подушке. Человек должен понимать, сможет ли он продолжать выплачивать кредит при изменении обстоятельств.

Казак советует перед решением о покупке задать себе три вопроса: готов ли человек прожить в этой квартире около 10 лет, какие дополнительные расходы возникнут после покупки и хватит ли будущих доходов для выплаты ипотеки или обустройства жилья без необходимости срочно продавать квартиру.