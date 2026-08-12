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Не спешите покупать: эксперт назвал ситуации, когда аренда жилья более выгодна

19:25 12.08.2026 Ср
3 мин
Когда покупка квартиры может стать излишней финансовой нагрузкой?
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Козак Эксперт
Не спешите покупать: эксперт назвал ситуации, когда аренда жилья более выгодна Фото: эксперт объяснил, когда выгоднее снять квартиру (Getty Images)
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Аренда жилья может быть финансово выгоднее покупки квартиры в ряде ситуаций. В частности, это касается молодых семей, мобильных работников и людей, которые могут получать более высокую доходность от собственного капитала, чем стоимость аренды.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.

Главное:

  • Аренда может быть более выгодной для людей, часто переезжающих.
  • Молодой семье не всегда целесообразно сразу покупать большую квартиру с запасом.
  • Покупка может стать более рациональной, если человек планирует жить в одном месте длительное время.
  • При сравнении нужно учитывать ремонт, мебель, налоги и другие расходы.

Аренда жилья может быть более рациональным решением для людей, не уверенных, что надолго останутся в одном месте. По словам Тараса Козака, одним из примеров является молодая семья, которая только начинает совместную жизнь.

"Если их двое, для чего им покупать с запасом четыре комнаты? Потом появятся дети, и в зависимости от их количества может понадобиться большая квартира. Тогда придется продавать одну, покупать другую, а это всегда потери, ремонты, переезды, мебель", – объяснил эксперт.

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Еще одним случаем он назвал мобильность семьи. Если человек работает сегодня в одном городе, а завтра может переехать в другой, покупка жилья может создать дополнительные расходы.

Аренда также может иметь финансовый смысл, если собственный капитал приносит доходность выше стоимости аренды. В такой ситуации человеку может быть выгоднее оставить денежные средства в инвестициях и снимать жилье.

В то же время, покупка квартиры может быть более рациональной, если семья уже сформировалась, не планирует переезжать и нашла жилье в месте, где хочет прожить длительное время.

По словам эксперта, решение о покупке может иметь не только финансовую составляющую.

"Вы знаете, что здесь будете жить очень долго, тогда можно подобрать хорошую квартиру, которая вам нравится, в хорошем месте. Это уже не финансовый показатель", – рассказал он.

Еще одним фактором для покупки может стать обстановка на рынке. Если во время кризиса цены на жилье существенно снижаются, а у человека есть свободные средства, приобретение квартиры может сэкономить.

В то же время, перед покупкой необходимо учитывать не только цену самой квартиры. По словам Козака, покупателю стоит иметь достаточно средств для ремонта, мебели и обустройства жилья.

"Если вам хватает только на квартиру, а жить в ней с точки зрения удобства не хочется из-за ремонта, лучше арендовать", – отметил эксперт.

Он также рекомендует учитывать налоги и другие расходы, возникающие после приобретения недвижимости. Коммунальные платежи есть как у собственника, так и у арендатора, однако при покупке добавляются расходы на ремонт, мебель, налоги и обустройство.

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Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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