ИНН в чеках "Укрпочты": юрист рассказал, кто и как должен исправить путаницу с правилами

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С 1 августа Укрпочта сообщила об изменениях в бумажных чеках за платежи.

Компания заявила, что на чеках будут печатать ФИО, РНОКПП и полный номер карты.

НБУ опроверг информацию о якобы новых требованиях по обязательной печати таких данных.

Регулятор подчеркнул, что во время безналичной оплаты ИНН и полный номер карты не являются обязательными реквизитами.

В то же время ''Укрпочта'' уточнила новые правила по наложению за посылки: налоговый номер нужно будет сообщать независимо от суммы сделки.

Юрист объяснил, что Нацбанк должен изменить во избежание спорных ситуаций.

С чего все началось

В понедельник, 3 августа, Укрпочта сообщила, что с 1 августа начинает печатать на бумажных чеках за коммунальные и другие платежи персональные данные плательщиков.

В компании заявили, что в соответствии с требованиями НБУ на чеках должны указываться:

полное имя плательщика;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

полный номер банковской карты при оплате картой.

В то же время ''Укрпочта'' заявила, что не поддерживает такие требования, считает их противоречащими международным стандартам защиты персональных данных, и обратилась к НБУ, правительству, Верховной Раде и омбудсмену с предложением пересмотреть соответствующие правила.

Также компания пояснила, что клиентам, уже ранее сообщали свой налоговый номер при получении других услуг, повторно делать этого не нужно.

Что ответил Нацбанк

На следующий день после заявления ''Укрпочты'' Национальный банк Украины выступил с официальным разъяснением.

Регулятор заявил, что не устанавливал новых требований по обязательной печати индивидуального налогового номера (ИНН) или полного номера банковской карты в квитанциях, а информация, распространенная компанией, не отвечает действующему законодательству.

В НБУ отметили, что:

при безналичной оплате ФИО и РНОКПП вообще не являются обязательными реквизитами;

номер банковской карты может указываться только в замаскированном виде;

отдельных требований именно для ''Укрпочты'' нормативные документы не содержат.

Регулятор также сообщил, что проверит практику оформления платежных документов Укрпочтой после ее публичных заявлений.

В Нацбанке подчеркнули, что дискуссия по регулированию должна основываться на точном содержании нормативных документов.

Руководитель практики сопровождения бизнеса в Juscutum Артем Народенко считает, что проблема заключается не столько в самом нормативном регулировании, сколько в соотношении отдельных положений и практики их применения.

''Если регулятор считает, что определенный реквизит обязателен для всех без исключения случаев, такое требование должно быть прямо и однозначно закреплено в нормативно-правовом акте. В случае, когда текст допускает несколько вариантов толкования или не содержит прямого указания на универсальную обязанность, возникает риск разного понимания требований участниками рынка'', – пояснил он в комментарии РБК-Украина.

По словам юриста, какие-либо сомнения в содержании обязанностей участников платежного рынка желательно устранять именно на уровне нормативного акта, а не путем отдельных разъяснений.

Наложенный платеж за посылки: что изменилось теперь

В четверг, 6 августа, генеральный директор ''Укрпочты'' Игорь Смилянский объяснил еще одно изменение, касающееся уже не коммунальных платежей, а наложенного платежа за почтовые отправления.

По его словам, теперь при оформлении наложенного платежа налоговый номер нужно будет сообщать независимо от суммы сделки.

При этом правила отличаются в зависимости от размера платежа:

если сумма не превышает 5 тысяч гривен, оператор записывает РНОКПП со слов клиента без подтверждающих документов;

если сумма больше 5 тысяч гривен, нужно будет предъявить документ, подтверждающий налоговый номер.

Смелянский подчеркнул, что эти требования касаются не только Укрпочты, а всех операторов, предоставляющих соответствующие финансовые услуги.

В то же время, он предположил, что во время проверок Национальный банк может потребовать от операторов дополнительно проверять правильность налогового номера, если его сообщают только устно.

Народенко отмечает, что разница между текстом нормативных актов, официальными разъяснениями и практикой проверок может создавать проблемы для бизнеса.

''Одним из базовых принципов верховенства права является принцип правовой определенности. Если нормативный акт, официальные разъяснения и контрольная практика фактически формируют разные стандарты поведения, это создает существенные риски для бизнеса. Участники рынка могут действовать добросовестно, ориентируясь на официальные публичные позиции регулятора, однако при проверке столкнуться с другим подходом'', – отметил он.

По словам юриста, такая ситуация увеличивает комплаенс-издержки бизнеса и усложняет выполнение регуляторных требований.

Почему возникла путаница и как ее решить

Фактически в информационном пространстве одновременно обсуждались две разные ситуации.

Первая касалась оформления бумажных квитанций за платежи, по которым НБУ заявил, что новых требований не вводил.

Вторая – идентификации клиентов во время финансовых операций, в том числе оформление наложенных платежей за посылки. Именно по таким операциям ''Укрпочта'' уточнила порядок указания налогового номера.

По мнению Артема Народенко, если Нацбанк действительно имеет целью установить универсальную обязанность указывать РНОКПП в соответствующих случаях, это следует прямо закрепить в самом постановлении №103. По словам Смелянского, именно этот документ можно интерпретировать двойственно.

''Разъяснения могут помочь сформировать единую практику применения, однако они не могут изменять содержание нормативных требований или устанавливать новые обязанности, которых прямо не предусматривает само постановление. Именно внесение изменений в постановление является наиболее эффективным способом обеспечения правовой определенности'', – подчеркнул юрист.

Он также не исключает, что при наличии неоднозначной трактовки норм между бизнесом и регулятором могут возникнуть судебные споры.

''В случае применения мер влияния субъект рынка вправе обжаловать соответствующее решение, в частности ссылаясь на неоднозначность нормативного регулирования, принцип правовой определенности и невозможность предусмотреть именно тот способ выполнения требования, который впоследствии был положен в основу решения регулятора'', – отметил Народенко.

В то же время, он отметил, что перспективы таких споров будут зависеть от конкретных обстоятельств дела, содержания нормативных положений, официальных разъяснений НБУ и практики их применения.