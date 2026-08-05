iPhone может получить одну из самых ожидаемых функций для Windows: что изменится

Как это будет работать?

По замыслу Microsoft, функция должна позволить пользователям передавать текст и другие поддерживаемые форматы контента между iPhone и ПК на Windows в режиме реального времени.

Сейчас такая бы бесшовная синхронизация работает исключительно внутри экосистемы Apple - между смартфонами iPhone и компьютерами Mac.

Предложенный Apple механизм реализации предполагает предоставление одноразового разрешения на передачу данных:

Схема работы будет аналогична системе уведомлений Accessory Notifications в iOS 26.5, разработанной для посторонних носимых устройств.

Пользователю достаточно будет один раз предоставить iPhone разрешение на обмен данными с ПК.

После подтверждения функция будет работать по умолчанию без необходимости установки дополнительных сторонних программ или выполнения сложных настроек.

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Больше без обходных путей?

Заметим, что между iOS и Windows отсутствует какая-либо нативная поддержка совместного буфера обмена.

Для переноса текста пользователи вынуждены применять обходные методы: синхронизировать заметки через веб-версию Apple Notes или отправлять электронные письма самому себе.

Изменения станут возможны благодаря Закону о цифровых рынках (Digital Markets Act - DMA), принятому в ЕС. Ранее требования этого документа заставили Apple реализовать функцию переноса eSIM и упростить инструменты миграции данных между iOS и Android.

В то же время отмечается, что некоторые нововведения, введенные по требованию DMA (например, быстрое сочетание по аналогии с AirPods и поддержка уведомлений для посторонних смартчасов), доступны только пользователям в странах Европейского Союза.