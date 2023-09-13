iPhone 15 vs iPhone 14: главные отличия и есть ли причины "обновиться"

Американский техногигант Apple выпускает в продажу iPhone 15. На первый взгляд, он выглядит более инновационным на фоне предшественника iPhone 14.

iPhone 15 vs iPhone 14

Дизайн

Обычно компания Apple не вносит существенных изменений в дизайн базовых iPhone. Внешне iPhone 14 похож на смартфоны 12-й и 13-й линейки, все они имели так называемую "челку" на экране.

Но на этот раз iPhone 15 обзавелся Dynamic Island в верхней части дисплея. Эта особенность была характерна для Pro-версий предыдущего поколения.

Фото: iPhone 15 получили вырез Dynamic Island (apple.com)

Устройство имеет защитное стекло Ceramic Shield для дополнительно прочности, как и iPhone 14. Несмотря на это смартфон по-прежнему подвержен механическим повреждениям в результате падений. Задние панели одинаковы, на них два расположенных по диагонали объектива камер.

Кроме того, новинка предлагает другие цвета: розовый, желтый, зеленый, синий и черный.

Дисплеи

iPhone 15 оснащен тем же дисплеем Super Retina XDR с диагональю 6,1 дюйма. Он выполнен по той же технологии OLED и поддерживает HDR. Главное отличие коснулось яркости - экран iPhone 15 имеет пиковую яркость 2000 нит. У предшественника почти в два раза меньше - 1200 нит.

Отметим, как и в случае с 14-й серией есть возможность выбрать смартфон с дисплеем 6,1 дюйма в версии Plus. В то же время iPhone 15 и iPhone 15 Plus оставили частоту обновления на уровне 60 Гц. Повышенная герцовка доступна только для "прошек".

Камеры

Что касается камер, то в iPhone 15 они существенно улучшены. В частности, базовый смартфон оснастили сенсором с разрешением 48 МП и диафрагмой ƒ/1,6. А также сверхширокоугольным объективом 12 МП. Все, как было у iPhone 14 Pro.

Фото: iPhone 15 получил улучшенные камеры (apple.com)

Заявлено улучшение режима ночной съемки. По заявлениям Apple, сенсор камеры обеспечивает более четкие детали и более яркие цвета, лучше определяет людей в кадре.

Фронтальная камера такая же, как в iPhone 14, за исключением поддержки Smart HDR 5.

Процессоры

iPhone 15 оснащен чипом A16 Bionic, который использован в iPhone 14 Pro, поэтому должен быть сопоставим с ним по производительности. A16 Bionic оснащен 6-ядерным процессором, 5-ядерным графическим процессором и 16-ядерным нейронным движком.

Этот чип построен на 4-нм архитектуре. Проще говоря, он использует больше транзисторов в том же пространстве, обеспечивая более высокую производительность и эффективность по сравнению с 5-нанометровым A15 Bionic в базовом iPhone 14.

Автономность и зарядка

По заявлением Apple чип A16 потребляет на 20% меньше энергии, что должно продлить срок службы батареи. Поэтому iPhone 15, как утверждает производитель, рассчитан на 24 часа автономной работы при умеренном использовании.

Фото: смартфоны Apple впервые озавелись портом USB-C (apple.com)

В то же время iPhone 14 рассчитан на 20 часов воспроизведения видео и 80 часов музыки. Такие же параметры заложены в новинку, поэтому, скорее всего, автономность если и увеличится, то не критично. Более конкретно можно будет сказать после тестов на практике.

Еще один нюанс - iPhone 15 получил порт зарядки USB-C. До этого в течение десятка лет в смартфонах Apple был разъем Lightning. Хотя согласно официальным спецификациям, он поддерживает такой же стандарт зарядки, поэтому ее скорость не изменится. Также порт USB-C в iPhone 15 ограничен в скорости передачи данных.

Стоит ли покупать iPhone 15 вместо iPhone 14? Аргументы против

Дисплей iPhone 15 стал ярче, но реальная разница в большей мере будет заметна под ярким солнцем. То, что в новинку не завезли 120 Гц, по сути, сводит преимущества к минимуму. Особенно с учетом того, что гораздо более бюджетные конкуренты на Android давно поддерживают повышенную герцовку. Выходит, за 799 долларов пользователю остается довольствоваться стандартными 60 Гц.

Замена разъема USB-C не скажется на скорости передачи данных. В iPhone 15 она осталась на уровне 480 Мбит/с, а этом стандарт USB 2.0, который был у Lightning. Если хотите скорость в 20 раз выше, придется доплатить за iPhone 15.

На презентации Apple расхваливала новый 48-мегапиксельный сенсор основной камеры. Конечно, он обеспечивает высокую детализацию и боке без портерного режима. Но, как оказалось, камеру с iPhone 14 Pro перенесли без оптического зума. Вместо него предлагается двукратный цифровой без потери качества.

Фото: iPhone остается актуальным устройством (apple.com)

Кроме того, базовая версия снова осталась без режима макро. И в сверхширокоугольном объективе нет автофокуса. Другие моменты, такие как Dynamic Island вместо "челки" и блеклые расцветки - на вкус пользователя.

В то же время только из-за отсутствия "островка" на экране iPhone 14 уже будет выглядеть устаревшим на фоне преемника.

После вчерашней презентации iPhone 14 подешевел в США на 100 долларов, и цены на него стартуют с 699 долларов. Разница за обновленный дизайн и прирост производительности невелика. Но тем, кто хочет инноваций "яблочной" компании, все же стоит посмотреть в сторону iPhone 15 Pro, за который просят от 999 долларов.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro

Если вы присматриваетесь к iPhone 15 Pro, то, вероятно, заинтересованы в "фишках" про-версии. В принципе по сравнению с прошлогодним iPhone 14 Pro отличий не так много, но они могут повлиять на решение о покупке того или иного устройства.

Оба имеют одинаковые 6,1 дюймовые OLED-дисплеи с плотностью пикселей 460 ppi и поддержкой 120 Гц. Что касается массы, то новинка чуть легче - 187 против 206 граммов.

Фото: iPhone 15 Pro предлагает титановый корпус, топовые камеры и производительность (apple.com)

Главные отличия - "под капотом". iPhone 15 Pro получил новейший чип A17 Pro, выполненный по 3-нм техпроцессу. Он содержит 19 млрд транзисторов и гораздо мощнее A16 Bionic. Более того, очевидно, что Apple выкатила топовый процессор, который прямо сейчас является лидером на рынке.

Объем оперативной памяти вырос с 6 до 8 Гб, емкость аккумулятора - с 3200 до 3650 мАч.

Что касается камер, то основной широкоугольный модуль такой же, что и в iPhone 14 Pro. Только теперь он умеет снимать в 24 Мп и можно менять фокусное расстояние. В объективе телефото появился пятикратный оптический зум. Кроме того, iPhone 15 Pro сможет снимать объемные Spatial video для гарнитуры Apple Vision Pro. Также добавлена поддержка ACES - глобального цветового стандарта для кинопроизводства.

Таким образом, если вам нужны фото и видео высокого качества, максимальная плавность изображения, топовая производительность и более прочный титановый корпус, iPhone 15 Pro выглядит ультимативным вариантом.