iPhone 15 vs iPhone 14: головні відмінності та чи є причини "оновитися"

Американський техногігант Apple випускає у продаж iPhone 15. На перший погляд, він виглядає більш інноваційним на тлі попередника iPhone 14.

iPhone 15 vs iPhone 14

Дизайн

Зазвичай компанія Apple не вносить істотних змін до дизайну базових iPhone. Зовні iPhone 14 схожий на смартфони 12-ї та 13-ї лінійки, всі вони мали так званий "чубчик" на екрані.

Але цього разу iPhone 15 обзавівся Dynamic Island у верхній частині дисплея. Ця особливість була характерною для Pro-версій попереднього покоління.

Фото: iPhone 15 отримали виріз Dynamic Island (apple.com)

Пристрій має захисне скло Ceramic Shield для додаткової міцності, як і iPhone 14. Попри це смартфон, як і раніше, схильний до механічних пошкоджень в результаті падінь. Задні панелі однакові, на них два розташовані по діагоналі об'єктиви камер.

Крім того, новинка пропонує інші кольори: рожевий, жовтий, зелений, синій та чорний.

Дисплеї

iPhone 15 оснащено тим же дисплеєм Super Retina XDR із діагоналлю 6,1 дюйма. Він виконаний за тією ж технологією OLED та підтримує HDR. Головна відмінність торкнулася яскравості - екран iPhone 15 має пікову яскравість 2000 ніт. У попередника майже вдвічі менше - 1200 ніт.

Зазначимо, як і у випадку з 14-ою серією, є можливість вибрати смартфон з дисплеєм 6,1 дюйми у версії Plus. У той же час iPhone 15 та iPhone 15 Plus залишили частоту оновлення на рівні 60 Гц. Підвищена герцовка доступна лише для "прошек".

Камери

Що стосується камер, то в iPhone 15 вони суттєво покращені. Зокрема, базовий смартфон оснастили сенсором з роздільною здатністю 48 МП та діафрагмою ƒ/1,6. А також надширококутним об'єктивом 12 МП. Все, як було у iPhone 14 Pro.

Фото: iPhone 15 отримав покращені камери (apple.com)

Заявлено покращення режиму нічної зйомки. За заявами Apple, сенсор камери забезпечує більш чіткі деталі та яскравіші кольори, краще визначає людей у кадрі.

Фронтальна камера така сама, як у iPhone 14, за винятком підтримки Smart HDR 5.

Процесори

iPhone 15 оснащено чіпом A16 Bionic, який використано в iPhone 14 Pro, тому має бути схожим з ним за продуктивністю. A16 Bionic оснащено 6-ядерним процесором, 5-ядерним графічним процесором та 16-ядерним нейронним движком.

Цей чіп побудовано на 4-нм архітектурі. Простіше кажучи, він використовує більше транзисторів у тому самому просторі, забезпечуючи більш високу продуктивність та ефективність у порівнянні з 5-нанометровим A15 Bionic у базовому iPhone 14.

Автономність та зарядка

За заявою Apple чіп A16 споживає на 20% менше енергії, що має продовжити термін служби батареї. Тому iPhone 15, як стверджує виробник, розрахований на 24 години автономної роботи за помірного використання.

Фото: смартфони Apple вперше завели порт USB-C (apple.com)

У той же час iPhone 14 розрахований на 20 годин відтворення відео та 80 годин музики. Такі ж параметри закладено в новинку, тому, швидше за все, автономність якщо й збільшиться, то не критично. Більш предметно можна буде сказати після тестів на практиці.

Ще один нюанс - iPhone 15 отримав порт зарядки USB-C. До цього протягом десятка років у смартфонах Apple був роз'єм Lightning. Хоча згідно з офіційними специфікаціями, він підтримує такий самий стандарт зарядки, тому її швидкість не зміниться. Також порт USB-C у iPhone 15 обмежений у швидкості передачі даних.

Чи варто купувати iPhone 15 замість iPhone 14? Аргументи проти

Дисплей iPhone 15 став яскравішим, але реальна різниця більшою мірою буде помітна під яскравим сонцем. Те, що в новинку не завезли 120 Гц, по суті зводить переваги до мінімуму. Особливо з урахуванням того, що набагато бюджетніші конкуренти на Android давно підтримують підвищену герцовку. Виходить, за 799 доларів користувачу залишається задовольнятися стандартними 60 Гц.

Заміна роз'єму USB-C не позначиться швидкості передачі даних. У iPhone 15 вона залишилася на рівні 480 Мбіт/с, а це стандарт USB 2.0, який був у Lightning. Якщо хочете швидкість у 20 разів вищу, доведеться доплатити за iPhone 15.

На презентації Apple нахвалювала новий 48-мегапіксельний детектор основної камери. Звичайно, він забезпечує високу деталізацію та боке без портерного режиму. Але, як виявилось, камеру з iPhone 14 Pro перенесли без оптичного зуму. Замість нього пропонується дворазовий цифровий без втрати якості.

Фото: iPhone залишається актуальним пристроєм (apple.com)

Крім того, базова версія знову залишилася без макро режиму. І у надширококутному об'єктиві немає автофокусу. Інші моменти, такі як Dynamic Island замість "чубчика" та невиразні кольори корпусів - на смак користувача.

У той же час лише через відсутність "острівка" на екрані iPhone 14 вже виглядатиме застарілим на тлі наступника.

Після вчорашньої презентації iPhone 14 подешевшав у США на 100 доларів, і ціни на нього стартують із 699 доларів. Різниця за оновлений дизайн та приріст продуктивності невелика. Але тим, хто хоче інновацій "яблучної" компанії, все ж таки варто подивитися у бік iPhone 15 Pro, за який просять від 999 доларів.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro

Якщо ви придивляєтеся до iPhone 15 Pro, то, ймовірно, зацікавлені у "фішках" про-версії. У принципі, порівняно з торішнім iPhone 14 Pro відмінностей не так багато, але вони можуть вплинути на рішення про купівлю того чи іншого пристрою.

Обидва мають однакові 6,1 дюймові OLED-дисплеї із щільністю пікселів 460 ppi та підтримкою 120 Гц. Що стосується маси, то новинка трохи легша - 187 проти 206 грамів.

Фото: iPhone 15 Pro пропонує титановий корпус, топові камери та продуктивність (apple.com)

Головні відмінності - "під капотом". iPhone 15 Pro отримав новий чіп A17 Pro, виконаний за 3-нм техпроцесом. Він містить 19 млрд транзисторів і набагато потужніший за A16 Bionic. Більше того, очевидно, що Apple випустила топовий процесор, який прямо зараз є лідером на ринку.

Об'єм оперативної пам'яті зріс з 6 до 8 Гб, ємність акумулятора - з 3200 до 3650 мАг.

Що стосується камер, то основний ширококутний модуль такий самий, що і в iPhone 14 Pro. Тільки тепер він вміє знімати в 24 Мп і можна міняти фокусну відстань. В об'єктиві з'явився п'ятикратний оптичний зум. Крім того, iPhone 15 Pro зможе знімати об'ємні Spatial video для гарнітури Apple Vision Pro. Також додано підтримку ACES - глобального кольорового стандарту для кіновиробництва.

Таким чином, якщо вам потрібні фото та відео високої якості, максимальна плавність зображення, топова продуктивність та міцніший титановий корпус, iPhone 15 Pro виглядає ультимативним варіантом.