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Інвестори побачили ризики роботи з Кабміном через проблему виплат за "зелену" електроенергію, - економіст

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Київ, Понеділок 22 листопада 2021 18:25
Інвестори побачили ризики роботи з Кабміном через проблему виплат за "зелену" електроенергію, - економіст Фото: "зелена" енергетика в Україні (pixabay.com)
Автор: Наталія Гурковська

Кабмін порушив верховенство права при непропорційному розподілі європейських коштів для виплати боргів інвесторам у відновлювану енергетику.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі каналу "Україна 24" економіста Сергія Фурси.

"Останні два тижні дуже перелякані були іноземні інвестори саме через цю інформацію. І майже всі розмови точилися саме навколо цієї інформації. Це дуже негативний сигнал для будь-якого інвестора", - сказав Фурса.

За його словами, борги мають виплачуватися, але в ситуації, яку створив Кабмін, цей процес повністю порушено і довіри до уряду немає.

"Чому це дуже негативно взагалі для інвестиційного клімату країни? Тому що коли інвестор приходить, він вимагає одного - верховенства права, тобто правила гри. А коли держава просто в певний момент часу вирішує, що вона не любить когось конкретного і можу дозволити собі не платити йому, то наступного разу держава може не любити когось іншого і також тиснути на нього. А оскільки це не може бути прогнозованим, то це просто руйнує бізнес-середовище", - сказав Фурса.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - ДТЕК ВІЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Світові ринки відреагували падінням котирувань українських цінних паперів і підвищенням ризику дефолту країни на 20%.

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