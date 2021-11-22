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Инвесторы увидели риски работы с Кабмином из-за проблемы выплат за "зеленую" электроэнергию, - экономист

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Киев, Понедельник 22 ноября 2021 18:25
Инвесторы увидели риски работы с Кабмином из-за проблемы выплат за "зеленую" электроэнергию, - экономист Фото: "зеленая" энергетика в Украине (pixabay.com)
Автор: Наталия Гурковская

Кабмин нарушил верховенство права при непропорциональном распределении европейских средств для выплаты долгов инвесторам в возобновляемую энергетику.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление в эфире канала "Украина 24" экономиста Сергея Фурсы.

"Последние две недели очень испуганы были иностранные инвесторы именно из-за этой информации. И почти все разговоры шли именно вокруг этой информации. Это очень негативный сигнал для любого инвестора", - сказал Фурса.

По его словам, долги должны выплачиваться, но в ситуации, созданной Кабмином, этот процесс полностью нарушен и доверия к правительству нет.

"Почему это очень негативно вообще для инвестиционного климата страны? Потому что когда инвестор приходит, он требует одного - верховенства права, то есть правила игры. А когда государство просто в определенный момент времени решает, что оно не любит кого-то конкретного и может позволить себе не платить ему, то в следующий раз государство может не любить кого-то другого и также давить на него. А поскольку это не может быть прогнозируемым, это просто разрушает бизнес-среду", - сказал Фурса.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 20%.

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