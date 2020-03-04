Інвестори розчаровані відмовою Мінекоенерго від медіації з ЄС щодо "зеленого" тарифу 

Інвестори розчаровані відмовою Міністерства енергетики та захисту довкілля від медіації Секретаріату Енергетичного Співтовариства ЄС щодо "зеленого" тарифу і запропонованим більш жорстким варіантом розв'язання проблеми та вважають цей крок порушенням правил конфіденційності медіації. Про це йдеться в спільній заяві Європейсько-Українського Енергетичного Агентства (ЄУЕА) та Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА).

"Ми були здивовані та розчаровані, коли 27 лютого Міністерство в односторонньому порядку опублікувало на своєму веб-сайті останню пропозицію (враховуючи, що цю пропозицію було надіслано керівнику медіації за один день до такого оприлюднення). Такий вчинок порушує узгоджені правила конфіденційності медіації та підриває ефективність процесу", - зазначається в заяві.

Автори заяви нагадали, що інвестори безуспішно намагалися домовитись з Мінекоенерго про необхідні зміни щодо вирішення проблеми "зеленого" тарифу, і тому на початку грудня 2019 року подали до Секретаріату Енергетичного Співтовариства, як незалежної сторони, запит на участь у процесі медіації, яка розпочалась наприкінці січня 2020 року.

"Наша мета полягала в досягненні всебічної угоди, що охоплювала б низку питань на додаток до реструктуризації "зеленого" тарифу та забезпечувала б довгострокову стабільну роботу електроенергетичного сектора", - наголошується в заяві.

В ЄУЕА та УВЕА вважають медіацію Секретаріату Енергоспівтовариства найкращим шляхом для руху вперед у розв'язанні проблеми та повідомляють, що продовжують брати участь в медіації.

"Після внутрішнього розгляду пропозиції Міністерства, оприлюдненої минулого тижня, ми надамо свої коментарі в рамках медіації та продовжуватимемо добросовісно брати участь у медіації з надією знайти розумне рішення в інтересах України, інвесторів і, перш за все, споживачів електроенергії", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, як писало раніше РБК-Україна, Мінекоенерго відкинуло медіацію з представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо розв'язання проблеми "зеленого" тарифу і запропонувало інвесторам, які розвивають відновлювальну енергетику в Україні, більш жорсткий варіант.

Своєю чергою, інвестори негативно відреагували на таку пропозицію, зокрема генеральний директор норвезької NBT Ukraine Магнус Йохансен заявив, що рішення Мінекоенерго про передачу нового, більш жорсткого варіанту законопроекту про реструктуризацію "зеленого" тарифу в парламент до завершення медіації з Енергоспівтовариством ЄС, шокувало інвесторів.