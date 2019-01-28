Інвестори не цікавляться об'єктами великої приватизації в Україні, - МЕРТ

За словами замголови МЕРТ, велика приватизація - "велика проблема"

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов заявил, что спрос на приватизацию крупных государственных компаний в Украине пока очень мал, что затрудняет их продажу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью изданию "Зеркало недели".

По его словам, большая приватизация - "большая проблема".

"Главная проблема в том, что те объекты, которые мы продаем, никто брать не хочет. Мы так долго рассказывали всем о священном государственном имуществе, которое никому отдать нельзя, что дошли до того, что спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует", - подчеркнул замглавы МЭРТ.

Нефьодов отметил, что продать такие государственные объекты за символическую цену в одну гривну тоже нельзя, ведь большинство из них являются градообразующими. При этом на подготовку таких компаний к приватизации у государства нет ни физического, ни кадрового ресурса.

"Надо признать, что у государства сейчас нет ресурсов этим заниматься. Как кадровых, так и финансовых. Потому основательная подготовка к продаже нуждается в инвестициях, времени, деньгах, кадрах. На все объекты нам ресурсов не хватит. Мы можем заниматься только некоторыми из них, как правило, самыми большими", - сказал он.

Заместитель министра отметил, что говорить о том, что государство сможет нормально подготовить все объекты большой приватизации, - обманывать себя.

"Наши бриллианты в короне большой приватизации - ОПЗ, "Центрэнерго", облгазы - это советское наследие. Для нас они титаны нашей промышленности, уникальные предприятия и гордость страны. Но для большинства западных инвесторов их уникальность имеет преимущественно музейный смысл... Думать, что все хотят эти активы, - ошибка. Даже наши олигархи не хотят", - добавил Нефьодов.

Как писало РБК-Украина ранее, ссылаясь на источник в Фонде госимущества, большая приватизация в Украине может начаться не раньше середины лета 2019 года.

Напомним, в Меморандуме с МВФ предусмотрена приватизации ряда государственных компаний в течение 2019 года. Согласно документу, продажа "Центрэнерго", угольной компании "Краснолиманская", предприятий "Индар" и "Президент-Отель-Киев" должны состояться в первой половине этого года.

Добавим, 16 января Кабинет министров Украины расширил перечень объектов большой приватизации.