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Інвестори за рік вивели з України майже півмільярда доларів

Автор: Олександр Білоус

Чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну за 2020 рік оцінюється в 420 млн доларів. У 2019 році чистий приплив склав 5,2 млрд доларів.

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Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

За 2020 рік негативні реінвестовані доходи оцінені 1,2 млрд доларів (у 2019 році - позитивні на рівні 3,3 млрд доларів).

За даними НБУ, інвестиції в акціонерний капітал (крім реінвестування доходів) у 2020 році зменшилися до 833 млн доларів у порівнянні з 1,0 млрд доларів за 2019 рік, чисті залучення за кредитами прямого інвестора - до 226 млн доларів у порівнянні з 924 млн доларів за 2019 рік.

Нагадаємо, за даними НБУ, прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україну за січень-вересень 2020 року скоротилися на 343 млн доларів. При цьому в третьому кварталі відтік капіталу склав 49 млн доларів.

В кінці червня Національний банк України (НБУ) оприлюднив дані про прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в першому кварталі 2020 року, зафіксувавши чистий відтік на суму 1,6 млрд доларів.

НБУ удосконалив розрахунок статистики ПІІ у відповідності з міжнародними стандартами. З 2020 року в обліку ПІІ враховано реінвестування доходів нефінансових корпорацій і додатково проведено удосконалення статистики запасів ПІІ.

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