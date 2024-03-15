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Инвесторы в Украине смогут получить компенсацию за строительство определенных объектов: детали

Украина, Пятница 15 марта 2024 17:12
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Инвесторы в Украине смогут получить компенсацию за строительство определенных объектов: детали Архивное фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство сегодня, 15 марта, утвердит документ, который дает возможность инвесторам получить компенсацию за построенные ими объекты инженерно-транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"То есть, если инвестор построил дорогу, провел воду, газ или электроэнергию к своему заводу или другому объекту инвестиций, то государство компенсирует ему эти расходы", - говорится в заявлении.

По словам премьера, инвестор теперь сможет получить и компенсацию своих расходов за подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям.

"Мы об этом говорили с бизнесом. Очень важная и принципиальная история. Это даст дополнительные инвестиции и новые крупные проекты для нашей экономики", - добавил Шмыгаль.

Инвестиции в Украину

Ранее мы писали, что Дания планирует построить в одном из украинских городов сотни квартир и детсадов. Да, это будет 410 квартир в Чернигове 410 для людей, которые из-за войны потеряли свои дома. Расположены в современных и энергоэффективных постройках и с комфортной внутренней инфраструктурой. Рядом планируется строительство детского сада на 200 мест.

Также Франция заинтересована в расширении своего бизнеса в Украине, в частности, энергетической сферы, добыче критических материалов и готовности поддержать меры по страхованию экспорта французских компаний в Украину.

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