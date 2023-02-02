Инвесторы из США вложили 40 млрд долларов в разработку искусственного интеллекта в Китае

На долю американских инвесторов, включая инвестиционные подразделения Intel и Qualcomm, приходится почти пятая часть инвестиций в китайские компании по созданию искусственного интеллекта с 2015 по 2021 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В документе, выпущенном CSET совместно с группой технической политики в Джорджтаунском университете, говорится, что 167 американских инвесторов приняли участие в 401 сделке, или примерно 17% инвестиций в китайские компании искусственного интеллекта за этот период.

Эти сделки составили в общей сложности 40,2 миллиарда долларов инвестиций, или 37% от общей суммы, привлеченной китайскими компаниями по разработке искусственного интеллекта за 6-летний период.

Ожидается, что в этом году администрация Байдена обнародует указ, ограничивающий некоторые инвестиции США в чувствительные китайские технологические отрасли.