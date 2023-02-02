RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Инвесторы из США вложили 40 млрд долларов в разработку искусственного интеллекта в Китае

Фото: инвесторы из США вложили 40 млрд долларов в китайские стартапы (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

На долю американских инвесторов, включая инвестиционные подразделения Intel и Qualcomm, приходится почти пятая часть инвестиций в китайские компании по созданию искусственного интеллекта с 2015 по 2021 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В документе, выпущенном CSET совместно с группой технической политики в Джорджтаунском университете, говорится, что 167 американских инвесторов приняли участие в 401 сделке, или примерно 17% инвестиций в китайские компании искусственного интеллекта за этот период.

Эти сделки составили в общей сложности 40,2 миллиарда долларов инвестиций, или 37% от общей суммы, привлеченной китайскими компаниями по разработке искусственного интеллекта за 6-летний период.

Ожидается, что в этом году администрация Байдена обнародует указ, ограничивающий некоторые инвестиции США в чувствительные китайские технологические отрасли.

Ранее мы писали, что американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) планирует мобилизовать до 1 млрд долларов на поддержку украинской экономики.

Также сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен инвестировать в Украину не менее 1,7 млрд евро в 2023 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитайИскусственный интеллект