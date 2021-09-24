Інвестор "Октагон-Аутдор" прогнозує міжнародний скандал, якщо у компанії відберуть власність

Як відомо, раніше керівники компанії спростували заяви СБУ про роботу на окупованих територіях і заявили, що навпаки, "з 2014 року провели багато рекламних кампаній проти окупантів".

Гендиректор компанії Олександр Діденко відзначив, що фотографії з сепаратистською рекламою, які СБУ приписують компанії "Октагон-Аутдор", "не заносилися до системи людиною. Їх було "залито" за допомогою спеціальної програми, котру впровадили в нашу мережу. Висновки експертизи у нас є, ми готові їх оприлюднити".

В інтерв’ю керівники "Октагон-Аутдор" розповіли про те, що причиною рейдерської атаки може бути бажання "отримати контроль над оператором, котрий потрібен під час виборів."Уявіть собі: отримати 4600 площин! Хто це робить? Спитайте у себе, хто може запустити таку складну машину як СБУ для тиску на приватну компанію - і отримаєте відповідь", - додають в компанії.

Гендиректор Андрій Діденко припускає, що компанію "ведуть під санкції РНБО".

"Найстрашніше - у тому, що ми можемо не дочекатися суду. Адже у разі запровадження проти нас санкцій РНБО нашу компанію буде передано під управління АРМА. І де гарантії, що за кілька місяців там не заявлять, що це дуже невигідно, що держава зазнає збитків - і не запропонують продати компанію? Кому її продадуть? За яку ціну? Але це буде міжнародний скандал - якщо без суду і без доказів відібрати у іноземного інвестора його власність", - каже власник компанії Йозеф Ондерка.

Бізнесмен також заявив, що багато років переконував колег по бізнесу інвестувати в Україну, а нинішня ситуація "буде працювати проти України".

"Цю ситуацію знають за межами України. Ми звернулися із заявами до МЗС Чехії, до чеського парламенту, я зустрічався з послом Чехії в Україні… І це не дуже добре позначиться на інвестиційному кліматі України, на жаль. У Чехії і ЄС люди просять фактаж, ставлять запитання, намагаються розібратися. Наприклад, МЗС Чехії викликає українського посла, щоб він пояснив, що відбувається… Від українських державних структур реакції поки немає", - підкреслив Йозеф Ондерка.

Інвестор також додав, що "Октагон-Аутдор" продовжить активну кампанію на свій захист і в Україні, і на міжнародному рівні.

"Ми вже почали отримувати підтримку за кордоном. Там вже готується низка кроків на нашу підтримку - не лише у Чехії, але й в ЄС. Тому, що там теж є люди, котрі відповідають за розширення Євросоюзу… На жаль, вся ця ситуація може мати негативні наслідки для інвестиційного клімату і взагалі сприйняття України в очах Заходу… Влада повинна якомога швидше провести розслідування, з’ясувати, що насправді відбувалося - і закрити цю справу", - вважає інвестор.