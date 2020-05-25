В "Інвестохіллс Веста" відповіли на звинувачення Барщовського щодо руйнування бізнесу

Фото: Андрій Волков (з відкритих джерел)

За словами засновника ТОВ "ФК Інвестохіллс Веста" Андрія Волкова, всі дії по стягненню заборгованості здійснюються виключно за наявності правових підстав

Український бізнесмен, власник групи компаній T.B. Fruit, Тарас Барщовський після кількох поразок в суді вирішив вдатися до маніпуляцій громадською думкою, щоб не сплачувати борги.

Про це йдеться у заяві фінансової компанії "Інвестохіллс Веста", передає РБК-Україна.

Як зазначається, "Інвестохіллс Веста" є власником прав вимоги, а також веде судові спори, ініційовані "Дельта Банком" у 2015-2018 роках.

Нагадуємо, банк подав в загальному обсязі 30 позовів, більшість з яких вже розглянуто на користь кредиторів, а розгляд інших продовжується. Рішенням Верховного суду у справі № 914/260/18 борг підприємства Барщовського Т.Я. визнаний обов’язковим до погашення. Окрім того, є кримінальні провадження, при тому одне з них було відкрите проти компаній Барщовського ще до купівлі прав вимог ФК "Інвестохіллс Веста".

За словами засновника ТОВ "ФК Інвестохіллс Веста" Андрія Волкова, всі дії зі стягнення заборгованості здійснюються виключно за наявності правових підстав. При цьому практично всі боржники, з якими працювала компанія, після погашення або реструктуризації продовжують існувати як бізнес, зазначається в компанії.

"Ми вже кілька років успішно працюємо на ринку стягнення проблемної заборгованості та не вперше стикаємося з відчайдушним опором боржників. Всього у нас на балансі наразі знаходяться активи банків на суму понад 55 млрд гривень, в тому числі активи таких олігархів, як Жеваго, Новінський, Бахматюк, Фірташ. Но також і дрібніших за статками олігархів, як Тарас Барщовський, наприклад. На ринку відомі наші успішні кейси, наприклад, стягнення заборгованості агрофірми "Мрія", Групи "Фоззі". У всьому світі ринок стягнення проблемної заборгованості специфічний та складний. Робота на ньому передбачає глибоку експертизу, грамотні стратегії та, безумовно, рішучі дії", - заявив Волков.

За його словами, в компанії працюють виключно в межах правового поля, залучаючи юристів, аналітиків, фінансистів як до команди, так і у вигляді зовнішніх експертів.

"Нас не зупинять ні залучені опонентом гучні імена з держорганів, ані іноземні юрисдикції, ані негативні публікації в ЗМІ. Наша місія – відновити справедливість, адже, погодьтеся, що українська економіка ніколи не буде розвиватися, якщо кожен буде безкарно не повертати кредити", - додав засновник фінкомпанії.

Нагадаємо, як повідомлялось раніше, Франківський районний суд Львова задовольнив позов ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" щодо Тараса Барщовського, за участі третьої особи - ТОВ "Яблуневий дар" про стягнення заборгованості.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Віталій Мельник