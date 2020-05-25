В "Инвестохиллс Веста" ответили на обвинения Барщовского о разрушении бизнеса

Фото: Андрей Волков (из открытых источников)

По словам основателя ООО "ФК Инвестохиллс Веста" Андрея Волкова, все действия по взысканию долгов осуществляются исключительно при наличии правовых оснований

Украинский бизнесмен, владелец группы компаний T.B. Fruit Тарас Барщовский после нескольких поражений в суде решил прибегнуть к манипулированию общественным мнением, чтобы не платить долги.

Об этом говорится в заявлении финансовой компании "Инвестохиллс Веста", передает РБК-Украина.

Как отмечается, "Инвестохиллс Веста" является обладателем прав требования, а также ведет судебные споры, инициированные "Дельта Банком" в 2015-2018 годах.

Напомним, банк подал в общей сложности более 30 исков, большинство из которых уже рассмотрено в пользу кредиторов, а рассмотрение оставшихся продолжается. Решением Верховного суда по делу № 914/260/18 долг предприятия Барщовского Т.Я. признан обязательным к погашению. Кроме того, есть уголовные производства, при этом одно из них было открыто против компаний Барщовского еще до покупки прав требований ФК "Инвестохиллс Веста".

По словам основателя ООО "ФК Инвестохиллс Веста" Андрея Волкова, все действия по взысканию долгов осуществляются исключительно при наличии правовых оснований. При этом практически все должники, с которыми работала компания, после погашения или реструктуризации продолжают существовать как бизнес, отмечается в компании.

"Мы уже несколько лет успешно работаем на рынке взыскания проблемной задолженности и не впервые сталкиваемся с отчаянным сопротивлением должников. Всего у нас сейчас на балансе находятся активы банков на сумму более 55 млрд гривен, в том числе активы таких олигархов, как Жеваго, Новинский, Бахматюк, Фирташ. Но также и олигархов помельче, как Тарас Барщовский, например. На рынке известны наши успешные кейсы, например, взыскание задолженности агрофирмы "Мрия", группы "Фоззи". Во всем мире рынок взыскания проблемной задолженности специфический и сложный. Работа на нем предполагает глубокую экспертизу, грамотные стратегии и, безусловно, решительные действия", - заявил Волков.

По его словам, в компании работают исключительно в правовом поле, привлекая юристов, аналитиков, финансистов как в команду, так и в качестве внешних экспертов.

"Нас не остановят ни привлеченные оппонентом громкие имена из госорганов, ни иностранные юрисдикции, ни негативные публикации в СМИ. Наша миссия – восстановить справедливость, ведь, согласитесь, что украинская экономика никогда не будет развиваться, если каждый сможет безнаказанно не возвращать кредит", - добавил основатель финкомпании.

Напомним, ранее сообщалось, что Франковский районный суд Львова удовлетворил иск ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" к Тарасу Барщовскому, при участии третьего лица - ООО "Яблуневый дар" о взыскании задолженности.

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Автор: Александра Диденко