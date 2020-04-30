Суд зобов'язав бізнесмена Барщовського погасити борги

Фото: Тарас Барщовський (tbfruit.com)

Відповідно до рішення суду з Тараса Барщовського має бути стягнена заборгованість за кредитним договором у розмірі 831 770 732 грн

Франківський районний суд Львова задовольнив позов ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста" до Тараса Барщовського, за участю третьої особи - ТОВ "Яблуневий дар" про стягнення заборгованості. Про це йдеться в рішенні суду, передає РБК-Україна.

У рішенні суду також зазначається, що позов задовільнений частково.

Відповідно до рішення суду з Тараса Барщовського має бути стягнена заборгованість за кредитним договором у розмірі 831 770 732 грн 99 коп., з яких 279 631 673 грн 88 коп. - заборгованість за кредитом, 3 565 530 грн 16 коп. заборгованість за процентами, 6 412 299 грн 82 коп. пеня за несвоєчасне повернення кредиту, 966 391 грн 65 коп. пеня за несвоєчасне повернення процентів, 541 194 837 грн 48 коп. штраф.

Крім того, з Барщовського суд постановив стягнути сплачений позивачем судовий збір в розмірі 13 895 грн 60 коп. на користь ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста", а також судовий збір на користь держави в розмірі 3 654 грн.

У задоволенні зустрічного позову Тараса Барщовського до ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста", за участю третьої особи ТОВ "Яблуневий дар" суд ухвалив рішення відмовити.

Крім того, рішення суду ще не набрало законної сили та може бути оскаржене до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення, а у випадку відкладання складання повного рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.

Рішення суду набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Нагадаємо, раніше український бізнесмен Тарас Барщовський потрапив в скандал у Польщі, де пов'язана з ним компанія була оштрафована на 2 млн євро.