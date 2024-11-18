Инвестиции в "зеленую" энергетику поддерживают энергобезопасность Украины, - Тимченко

"Чем больше мы инвестируем в возобновляемую энергетику, тем больше мы защищаем наше будущее. Возобновляемая энергетика с ее моделью распределенной генерации не только полезна окружающей среде, но и нашей безопасности", - сказал Тимченко.

Он подчеркнул, что благодаря ветровым и солнечным электростанциям страна не только решает вопрос декарбонизации, но и усиливает энергетическую безопасность, делая критически важную инфраструктуру менее уязвимой к атакам.

Гендиректор ДТЭК подчеркнул, что во время полномасштабной войны компания инвестировала более 1 млрд долларов в энергетическую инфраструктуру Украины, в том числе в ветровые и солнечные электростанции, а также в аккумуляторные системы.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова готовит к строительству проект Полтавской ветроэлектростанции мощностью 650 МВт.

Атака РФ по Украине

17 ноября Россия впервые за последние три месяца массированно атаковала Украину. Реагируя на массированный обстрел по Украине, президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне выпустили 120 ракет и 90 дронов.

Подробнее о последствиях массированной атаки по Украине 17 ноября – читайте в материале РБК-Украина.