Украина для экономики готовит "Зеленый план Маршалла": названа ключевая отрасль
Для реализации первоочередной части "Зеленого плана Маршалла" по восстановлению экономики Украины необходимо около 40 млрд долларов.
Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, на начальном этапе восстановления экономики фокус будет сделан на черной металлургии.
В 2021 году на этот сектор приходилось около 10% ВВП Украины, треть экспортной выручки, в нем работало около 600 тысяч человек. На его долю также приходилось 15% выбросов углерода в стране, и теперь появилась возможность построить отрасль, основанную на возобновляемых источниках энергии.
"Если вам нужно восстанавливать отрасль, логично ее восстанавливать для производства экологически чистого металла в соответствии с новыми технологиями. Наше видение состоит в том, чтобы построить в Украине зеленую сталелитейную промышленность", - заявил он.
Обновление черной металлургии позволит Украине стать самым дешевым поставщиком экологически чистой стали в мире и окажет серьезную поддержку усилиям Европы по снижению вредных выбросов в атмосферу, а также станет движимым инвестиционным толчком ветровой, солнечной и атомной энергетики.
Чтобы помочь привлечь 20-40 млрд долларов первоначального финансирования, Украина планирует создать коалицию представителей промышленности, государственного и частного секторов для разработки плана развития отрасли.
Подготовительные работы, вероятно, займут около полутора лет. Хотя, по словам Шурмы, фактическое строительство начнется только после окончания войны.
План Маршалла
План Маршалла - это программа восстановление стран Европы после Второй мировой войны. Проект плана был выдвинут в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом. Он вступил в действие в апреле 1948 года. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран.
Восстановление экономики Украины после войны
По оценкам Всемирного банка, восстановление Украины обойдется в 411 млрд долларов , что в три раза превышает ВВП страны.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с польским коллегой Матеушем Моравецким подготовку к конференции обновления Украины в Лондоне. В ходе мероприятия политики и финансисты обсудят вопросы краткосрочного финансирования страны, а также рассмотрят долгосрочные усилия по восстановлению экономики Украины.
Также Кабинет министров Украины создал новую должность вице-премьер-министра по вопросам восстановления. Это позволит качественно подойти к планированию проектов и программ восстановления.
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