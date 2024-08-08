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Инвестиции, торговля и не только. Кулеба объяснил пользу от безвиза с Маврикием

Украина, Четверг 08 августа 2024 18:51
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Инвестиции, торговля и не только. Кулеба объяснил пользу от безвиза с Маврикием Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Безвизовый режим между Украиной и Маврикием прежде всего позволит маврикийским бизнесменам воспользоваться его преимуществами. В то же время украинские туристы без препятствий смогут посетить новую страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра Дмитрия Кулебы на пресс-конференции с министром иностранных дел, региональной интеграции и международной торговли Маврикию Манишем Гобином.

"Украина открыта для инвестиций и для маврикийцев, а также для развития торговли с Маврикием и - через Маврикий - с другими африканскими странами. Поэтому сегодня мы приглашаем все заинтересованные маврикийские предприятия, бизнесменов и инвестиционные компании воспользоваться преимуществами безвизового режима и посетить Украину", - заявил Кулеба.

В то же время он отметил, что со временем Маврикий также будет принимать больше украинских туристов, потому что они смогут воспользоваться преимуществами безвизового режима.

"Это взаимовыгодное соглашение, и это именно то, что мы ищем: взаимовыгодные решения", - подчеркнул он.

Кулеба пояснил, что увеличивая торговлю между Украиной и Африкой с привлечением Маврикия, учитывая маврикийскую стратегическую роль в регионе, они с премьер-министром Правиндом Кумаром договорились всячески способствовать контактам между бизнесами обеих стран.

"Чтобы установить четкие рамки, мы договорились заключить два соглашения о взаимной защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения. Таким образом, как правительства, мы создадим основу для контактов между бизнесом и людьми между нашими странами", - подытожил глава МИД.

Дипломатические отношения Украины с Африкой

Напомним, ранее в этом месяце министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал уже четвертое турне в Африку. В частности, он впервые посетит три африканских страны, как глава МИД Украины.

Отметим, что частью турне был визит в Замбию. Во время визита министры иностранных дел Украины и Замбии подписали меморандум о политических консультациях.

РБК-Украина также писало, что сегодня днем Кулеба и его маврикийский коллега Маниш Гобин подписали соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Республикой Маврикий.

Также мы сообщали, что военная хунта Мали решила разорвать дипломатические отношения с Украиной. Это произошло после того, как правительство Мали начало обвинять Киев в поддержке действий повстанцев-туарегов, недавно разгромивших колонну малийских военных и российских наемников ЧВК "Вагнера". Позже такой шаг приняла и Республика Нигер.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение Нигера о разрыве дипотношений.

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