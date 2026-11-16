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Главная » Бизнес » Финансы

Инвестиции в дроны против ОВГЗ: где выше доходность и что выгоднее

12:00 16.11.2026 Пн
3 мин
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aimg Сергей Новиков
Инвестиции в дроны против ОВГЗ: где выше доходность и что выгоднее Куда направить капитал: сравнение условий Inzhur MilTech и ОВГЗ (фото: Getty Images)
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Инвестиции в дроны обещают более высокий доход, чем ОВГЗ, однако за привлекательными процентами скрывается принципиальная разница в рисках.

РБК-Украина сравнило эти два инструмента и объясняет, на что следует обратить внимание инвесторам.

Чем отличаются инвестиции в дроны и ОВГЗ

Главное отличие между этими инструментами - в том, куда направляются деньги инвестора и за счет чего формируется его доход.

ОВГЗ - это фактически заем государству. Средства поступают в государственный бюджет, а возврат инвестиций и выплату дохода обеспечивает государство. Дополнительное преимущество для физических лиц - доход от ОВГЗ не облагается налогом.

Корпоративные облигации позволяют инвестировать непосредственно в развитие частного бизнеса. Компании привлекают таким образом капитал для расширения производства, закупки комплектующих, формирования запасов и финансирования производственных циклов. Для инвестора это возможность получить доход от финансирования бизнеса, а для предприятия - дополнительный ресурс для масштабирования.

Пример такого инструмента - фонд Inzhur MilTech, который объединяет средства инвесторов и направляет их в корпоративные облигации производителя дронов Vyriy Industries. Компания использует привлеченный капитал для масштабирования серийного производства продукции, которую уже поставляет украинским военным подразделениям.

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Где выше доходность и сколько можно заработать

По расчетам Inzhur, доходность ОВГЗ на уровне около 17% годовых после налогообложения соответствует примерно 22% до налогообложения по корпоративным облигациям.

В первый год ставка по облигациям Vyriy составит 25% годовых. На второй и третий годы фонд заложил в прогноз возможное снижение до 22%. В то же время прогнозируемая среднегодовая доходность Inzhur MilTech за три года составляет 25-29% в гривне в зависимости от даты инвестирования.

Одна из особенностей фонда - капитализация дохода. Каждые 35 дней Vyriy выплачивает проценты по облигациям, а фонд направляет их на приобретение новых облигаций. Благодаря этому заработанные средства также начинают приносить доход, что увеличивает стоимость инвестиционных сертификатов.

Что стоит знать о рисках инвестирования

Более высокая потенциальная доходность корпоративных облигаций связана с более высоким риском по сравнению с государственными ценными бумагами.

В частности, облигации Vyriy Industries не обеспечены залогом, поэтому возврат средств зависит от способности компании выполнять свои финансовые обязательства.

В то же время перед запуском фонда Inzhur проанализировала финансовую отчетность Vyriy Industries за 2024 и 2025 годы, а также первое полугодие 2026 года. 14 августа 2026 года компания и ее облигации получили долгосрочный кредитный рейтинг uaBBB со стабильным прогнозом. Аудит фонда по итогам 2026 года будет проводить Deloitte.

Таким образом, выбор между ОВГЗ и Inzhur MilTech зависит от целей инвестора:

  • ОВГЗ дают возможность получать доход от займа государству.

  • Inzhur MilTech открывает доступ к инвестициям в частное оборонное производство с прогнозируемой доходностью 25-29% годовых.

Для тех, кто стремится потенциально больше заработать и хочет присоединиться к развитию украинской MilTech-индустрии, это еще один инструмент для рассмотрения.

В то же время прогнозируемая доходность не является гарантированной: фактический результат будет зависеть от ставок по облигациям, срока инвестирования и финансовых результатов Vyriy Industries.

Подробнее о механизме работы Inzhur MilTech, условиях инвестирования и расчете потенциального заработка читайте в материале РБК-Украина.

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