Инвалидность после удаления щитовидки: кому и как ее устанавливают

Удаление щитовидной железы (тиреоидэктомия) - это серьезная операция, которая может существенно повлиять на качество жизни человека. Нередко после такого хирургического вмешательства возникает вопрос об установлении группы инвалидности. Какие критерии учитываются при этом? Как происходит эта процедура согласно украинскому законодательству?

Об этом подробно рассказывает РБК-Украина , ссылаясь на комментарии юриста Дарьи Еременко.

Когда требуется удаление щитовидной железы?

Одной из основных функций щитовидной железы является выработка тиреоидных гормонов, которые поддерживают нормальный обмен веществ в человеческом организме. Щитовидную железу удаляют полностью или частично, если консервативное лечение ее заболеваний неэффективно, а также в ситуациях, когда преодолеть патологию без хирургического вмешательства невозможно.

Основные показания к операции:

рак щитовидной железы

диффузный токсический зоб

многоузловой зоб

доброкачественные опухоли, которые приводят к нарушению функции щитовидной железы или сдавливанию близлежащих органов - трахеи, пищевода, сосудов или нервов, а также к затруднению дыхания или глотания

аутоиммунные заболевания щитовидной железы (зоб Риделя, тиреоидит Хашимото)

В каких случаях устанавливают инвалидность?

Установление инвалидности после удаления щитовидной железы возможно в таких случаях:

если орган удалили человеку с раком щитовидной железы, независимо от стадии заболевания

в случае неконтролируемого гипотиреоза, если после операции сохраняется тяжелое течение болезни, несмотря на назначенную гормонозаместительную терапию

В других ситуациях, в частности в случае доброкачественных узлов или компенсированного гипотиреоза, группу инвалидности не устанавливают.

Дарья Еременко отмечает, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 15 ноября 2024 г. №1338 основанием для оформления инвалидности является не сам факт наличия заболевания или удаления органа, а соответствие текущего состояния пациента установленным критериям ограничения жизнедеятельности, то есть степени нарушений повседневной функциональности, которые являются следствием заболевания или потери щитовидной железы.

"Важно не отождествлять критерии направления на оценку повседневного функционирования лица с критериями установления инвалидности. Соответствие критериям направления на оценку повседневного функционирования лица, утвержденным постановлением Кабмина №1338, не создает оснований для установления инвалидности или других решений экспертных команд, а является лишь основанием для направления лица на проведение такого оценивания", - отмечает Дарья Еременко.

По словам юриста, к критериям жизнедеятельности человека относится способность к:

самообслуживанию

передвижению

ориентации

контролю своего поведения

общению

обучение

трудовой деятельности

В то же время степень ограничения жизнедеятельности определяется как величина отклонения от нормальной функциональности лица, влияющая на его способность осуществлять основные жизненные активности.

Какую группу инвалидности могут установить?

"Людям, перенесшим тотальную или субтотальную тиреоидэктомию с гипотиреозом (субкомпенсированным или даже некомпенсированным) в случае адекватного лечения может быть установлена III группа инвалидности при условии наличия умеренных функциональных нарушений", - отмечает юрист.

По ее словам, "умеренная степень указывает на то, что человек испытывает трудности в выполнении повседневных задач, таких как обучение, работа, общение, ориентация, контроль за поведением, передвижение и самообслуживание".

"Однако может быть установлена и II группа инвалидности при наличии у пациента выраженных функциональных нарушений. Это те случаи, когда лицо сталкивается с трудностями в выполнении большинства основных активностей, что может вызвать значительные ограничения в обучении, работе, общении и самообслуживании. Привычные активности требуют постоянной помощи или специальных мер для улучшения качества жизни человека", - рассказывает Еременко.

По словам юриста, инвалидность І группы устанавливают крайне редко.

"Это случаи значительных нарушений функций органов и систем, которые приводят к невозможности или снижению способности выполнять основные жизненные функции, что сопровождается потребностью в посторонней помощи для обеспечения базовых потребностей, таких как уход, питание и передвижение", - отмечает эксперт.

Как происходит процедура установления инвалидности

С 1 января 2025 года в Украине введен новый порядок установления инвалидности. Вместо медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) теперь работают экспертные команды, которые осуществляют оценку повседневного функционирования человека.

Процедура происходит следующим образом.

Сбор документов

Человек предоставляет пакет документов:

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) или индивидуальный налоговый номер (ИНН)

военно-учетный документ для призывников, военнообязанных и резервистов или удостоверение о приписке к призывному участку (при наличии) - для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет

медицинские документы, касающиеся заболевания или состояния здоровья, в соответствии с которым лицо направлено на проведение оценки

документы о ранее установленной инвалидности (при наличии)

Формирование врачом электронного направления на оценивание

Врач формирует направление через электронную систему здравоохранения (ЭСЗ). При создании направления врач и пациент вместе выбирают учреждение здравоохранения, в котором работает соответствующая экспертная команда, и форму оценки (очную, заочную, дистанционную или выездную).

Оформленное направление автоматически поступает в выбранное медицинское учреждение, где администратор проверяет документы и вносит данные в очередь на оценку. Рассмотрение дел осуществляется на основании электронной очереди, которая формируется электронной системой.

Осмотр больного экспертной командой

Состав экспертных команд формируется индивидуально для каждого случая, а члены таких команд минимум раз в год проходят обучение, организованное Минздравом.

Рассмотрение дела

После принятия документов экспертная команда рассматривает дело в течение не более 30 календарных дней. В день оценки решение принимается, если нет необходимости в дополнительных обследованиях. Если требуется дополнительное обследование, дело приостанавливается до получения его результатов, но для повторного рассмотрения присутствие пациента не обязательно.

При рассмотрении дела члены экспертной команды анализируют все предоставленные документы, а также соответствующие медицинские записи, подтверждающие состояние здоровья человека.

В случае установления инвалидности экспертная команда разрабатывает рекомендации, которые являются частью индивидуальной программы реабилитации.

Срок действия индивидуальной программы реабилитации определяется сроком, на который лицу установлена инвалидность (кроме случаев установления инвалидности без указания срока).

"В трехдневный срок в территориальный орган Пенсионного фонда Украины или структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения направляется выписка из решения, которое формируется в электронной системе. Лицо может обжаловать решение экспертных команд по результатам оценивания в порядке административного обжалования", - отмечает Дарья Еременко.