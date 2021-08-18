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Інцидент з озброєним водієм в центрі Києва: поліція порушила справу

Автор: Дмитро Левицький

Поліція порушила кримінальну справу через інцидент з озброєним водієм на вулиці Саксаганського в центрі Києва. Водій погрожував патрульним пістолетом, щоб його пропустили на перекриту через репетицію параду вулицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на столичну поліцію.

Правоохоронці затримали чоловіка та відразу ж провели невідкладні слідчі дії, зокрема поспілкувалися зі свідками та очевидцями події, а також переглянули відео с камер відеонагляду.

"Порушником виявився уродженець Чернігівської області, 2000-го року народження. Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події правоохоронці вилучили травматичний пістолет", - зазначили в поліції.

Поліцейські порушили справу за ч. 1 ст. 345 КК України, тобто погроза щодо працівника правоохоронного органу. Водію тепер загрожує до трьох років позбавлення волі, йому вже готують підозру.

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