Інцидент з літаком у Мінську: МЗС Британії закликає провести надзвичайну зустріч ICAO

Він підкреслив, що країна закликає до негайного звільнення Романа Протасевича та інших політичних в'язнів Білорусі.

"Сполучене Королівство також закликає Раду Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) провести термінову зустріч, щоб розглянути недотримання режимом міжнародних норм, що забезпечують безпеку цивільної авіації", - підкреслив глава британського МЗС.

Крім того, він закликав притягнути до відповідальності білоруського лідера Олександра Лукашенка за інцидент з посадкою літака.

Напередодні літак Ryanair, який виконував рейс Афіни - Вільнюс, примусово посадили в Мінську нібито через повідомлення про бомбу. Крім того, в повітря підіймали винищувач МіГ-29, і пілотам погрожували збити літак Ryanair.