Инцидент с ракетой. МИД Польши ждало посла России на разговор, но тот уехал из страны

"Сам посол Андреев показал свою культуру и профессионализм. Насколько я слышал, он уже покинул нашу территорию", - сказал польский министр.

Он отметил, что российский дипломат не был выслан, и он не просил своей отставки.

По словам представителя польского МИД Павела Вронского, нота относительно фиксации российской ракеты в воздушном пространстве страны в воскресенье утром, когда РФ наносила очередной массированный удар по Украине, будет передана российским властям другим путем.

Также во внешнеполитическом ведомстве Польши теперь интересуются, выполняет ли российский посол указания МИД в Москве, и способен ли он должным образом представлять интересы РФ в Варшаве, добавил Вронский.

Позже в МИД проинформировали, что в понедельник посольство РФ сообщило технической запиской об отсутствии Андреева с 26 марта по 4 апреля. В этот период его обязанности выполняет временный поверенный.

Между тем отмечается, что Андреев в качестве объяснения игнорирования вызова в МИД Польши заявил, что не пришел туда, поскольку "решил, что без доказательств поднимать эту тему нет смысла".

Что предшествовало

Напомним, 24 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Враг использовал 29 ракет, запущенных из 14 самолетов Ту-95МС, и 28 беспилотников.

Одна из ракет залетела в воздушное пространство Польши. Она пролетела над Люблинским воеводством. Страна не попыталась сбить ракету, потому что якобы была уверена, что она вернется на территорию Украины.

После этого Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла Сергея Андреева "на ковер".

25 марта стало известно, что посол РФ Андреев не пришел в МИД Польши.