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Інцидент з Defender: Росія викликала посла Британії та попередила про наслідки

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ Росії провело розмову з британським послом Деборою Броннерт щодо інциденту з есмінцем Defender в Чорному морі. Російське міністерство висловило "рішучий протест" британській стороні.

Про це повідомила прес-служба МЗС Росії.

МЗС РФ продовжує стверджувати, що британський есмінець Defender нібито порушив російський кордон, хоча корабель Королівського флоту рухався міжнародним коридором поблизу окупованого Криму, води довкола якого належать Україні.

"Російська сторона розцінює (дії британського есмінця Defender - ред.) як грубе недотримання Конвенції ООН з морського права 1982 року. Особливу увагу звернуто на те, що в разі повторення подібних провокацій вся відповідальність за їх можливі наслідки буде повністю лежати на британській стороні", - заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, британський прем'єр Борис Джонсон назвав прохід есмінця біля Криму законним, оскільки Сполучене Королівство не визнає окупацію Кримського півострову.

Як відомо, вчора Росія заявила, що її кораблі зробили попереджувальні постріли по британському есмінцю Defender.

Однак у Британії стверджують, що попереджувальних пострілів з боку Росії не було.

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