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Німеччина перемогла Португалію в найрезультативнішому матчі Євро-2020. З двома автоголами

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Мюнхен, Субота 19 червня 2021 20:58
Німеччина перемогла Португалію в найрезультативнішому матчі Євро-2020. З двома автоголами Фото: Німеччина святкує гол у ворота Португалії (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Збірна Німеччини обіграла Португалію в матчі з шістьма голами. З цих голів два-автоголи португальців.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Німеччина забила в грі першою, але її гол скасували через офсайд. Легально ж відкрили рахунок португальці. Роналду забив свій третій гол на турнірі на 15-й хвилині в контратаці після пасу Діогу Жоту.

Ближче до кінця першого тайму Німеччині вдалося не тільки відігратися, а й вийти вперед. І все зусиллями Португалії. На 35-й хвилині автогол на рахунку Рубена Діаша.

Через чотири хвилини у свої ворота забила Рафаел Геррейру.

Після перерви знову були голи на користь Німеччини. Але цього разу забивали вже самі німці. На 51-й хвилині відзначився Кай Хаверц.

На 60-й хвилині забив Робін Госенс, який до цього віддав два асисти (в одне з випадків - на автогол Діаша).

На 67-й хвилині Португалія згадала за голи у свої ворота. Діогу Жота забив після передачі Роналду. Але на більше чемпіони Європи були не здатні. 2:4.

За підсумками двох турів у Португалії та Німеччини по три очки. У Франції чотири, а в Угорщини - одне очко.

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