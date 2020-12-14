Інтерпол відмовляється розшукувати підозрюваних у військових злочинах в Криму

Фото: Ігор Поночовный (ark.gp.gov.ua)

Інтерпол відмовляє в міжнародному розшуку обвинувачених і підозрюваних у військових злочинах в Криму. Безпосередньо зі штаб-квартирою Інтерполу українська сторона не комунікує.

Про це повідомив глава прокуратури Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний в інтерв'ю "Дзеркало тижня".

За його словами, роботи українського бюро Інтерполу по суті немає як такої.

"Безпосередньо зі штаб-квартирою Інтерполу ми не спілкуємося, такий порядок. Зазначу, що фактично ще один кримський правопорушник через канали Інтерполу не розшукувався", - зазначив він.

За словами керівника кримської прокуратури, відомство оголошувала в розшук одного з командирів "самооборони Криму" - Армена Мартоняна на прізвисько "Самвел". Його підозрюють у кількох тяжких злочинах.

Однак через Інтерпол його розшукати не вдалося, адже організація через деякий час зняла його з розшуку у зв'язку з тим, що "переслідування нібито мало політично вмотивований характер".

Нагадаємо, раніше прокурор міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда завершила вивчення матеріалів і ініціює початок розслідування у справі щодо ситуації в Україні після військового вторгнення Росії в Крим і на Донбас. Україна звернулася до міжнародного кримінального суду шість років тому.

Крім того, Україна направила в Міжнародний кримінальний суд 14 звернень щодо злочинів проти людяності на окупованій Росією території України.