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Інтерпол відмовляється розшукувати підозрюваних у військових злочинах в Криму

Крим, Понеділок 14 грудня 2020 21:14
Інтерпол відмовляється розшукувати підозрюваних у військових злочинах в Криму
Фото: Ігор Поночовный (ark.gp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Інтерпол відмовляє в міжнародному розшуку обвинувачених і підозрюваних у військових злочинах в Криму. Безпосередньо зі штаб-квартирою Інтерполу українська сторона не комунікує.

Про це повідомив глава прокуратури Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний в інтерв'ю "Дзеркало тижня".

За його словами, роботи українського бюро Інтерполу по суті немає як такої.

"Безпосередньо зі штаб-квартирою Інтерполу ми не спілкуємося, такий порядок. Зазначу, що фактично ще один кримський правопорушник через канали Інтерполу не розшукувався", - зазначив він.

За словами керівника кримської прокуратури, відомство оголошувала в розшук одного з командирів "самооборони Криму" - Армена Мартоняна на прізвисько "Самвел". Його підозрюють у кількох тяжких злочинах.

Однак через Інтерпол його розшукати не вдалося, адже організація через деякий час зняла його з розшуку у зв'язку з тим, що "переслідування нібито мало політично вмотивований характер".

Нагадаємо, раніше прокурор міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда завершила вивчення матеріалів і ініціює початок розслідування у справі щодо ситуації в Україні після військового вторгнення Росії в Крим і на Донбас. Україна звернулася до міжнародного кримінального суду шість років тому.

Крім того, Україна направила в Міжнародний кримінальний суд 14 звернень щодо злочинів проти людяності на окупованій Росією території України.

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